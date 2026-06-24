Zarząd PKP Cargo chce wyemitować w ofercie publicznej od 75 mln do 89,57 mln akcji o nominalnej wartości 1 zł każda, co ma zapewnić środki na spłatę zobowiązań firmy - poinformowała we wtorek wieczorem spółka. O tym, czy plany zostaną przyjęte, ma zdecydować piątkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Zarząd PKP Cargo chce wyemitować w ofercie publicznej od 75 mln do 89,57 mln akcji o nominalnej wartości 1 zł każda, co ma zapewnić środki na spłatę zobowiązań firmy - poinformowała we wtorek wieczorem spółka. O tym, czy plany zostaną przyjęte, ma zdecydować piątkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie.

“W wyniku prowadzonych w ramach procesu restrukturyzacyjnego rozmów z przedstawicielami akcjonariuszy instytucjonalnych, spółka dokonała rewizji struktury planowanych emisji akcji oraz instrumentów powiązanych“ - wskazano w komunikacie przewoźnika.

Zarząd przygotował zaktualizowane projekty uchwał, które w piątek zostaną poddane pod głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Według przekazanych przez PKP Cargo informacji przewidują one “kompleksowy pakiet działań kapitałowych wspierających proces oddłużenia spółki“.

“W aktualnie zgłaszanej propozycji PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji planuje publiczną emisję akcji serii N z ceną nie niższą niż 12 zł, emisję akcji serii M po 12 zł dla akcjonariusza strategicznego PKP S.A. oraz program motywacyjny dla pracowników w formie akcji serii O obejmowanych po cenie nominalnej 1 zł“ - podano w komunikacie.

Spółka przekazała, że zmiany w projektowanych uchwałach polegają także na zmniejszeniu łącznej liczby emitowanych akcji i warrantów z prawie 190 mln zł w wersji pierwotnej na niewiele ponad 100 mln zł w przedstawionej we wtorek propozycji.

“Oznacza to dużo mniejsze rozwodnienie, którego obawiała się część Akcjonariuszy. Ponadto dużo większy jest planowany wkład gotówkowy PKP S.A., co gwarantuje większe szanse na powodzenie projektu oraz oddłużenie Spółki przy mniejszym zaangażowaniu gotówkowym akcjonariuszy mniejszościowych“ - zaznaczono w komunikacie.

Cytowany w komunikacie prezes PKP Cargo Zbigniew Prus zauważył, że projekty uchwał zawierają cały pakiet rozwiązań odpowiadający na bieżące potrzeby restrukturyzacyjne i zapewniający fundament rozwoju firmy w przyszłości.

“Mówimy dziś nie tylko o pozyskaniu kapitału, ale o uporządkowaniu struktury właścicielskiej, wzmocnieniu stabilności operacyjnej i zaangażowaniu wszystkich kluczowych interesariuszy w jeden wspólny kierunek. Ten model daje nam większą przewidywalność na kolejnych etapach restrukturyzacji“ - zaznaczył.

PKP Cargo poinformowało, że planowana struktura emisji składa się z trzech komplementarnych elementów. Pierwszym mam być warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję do 13 mln akcji serii M, powiązaną z emisją warrantów subskrypcyjnych serii X.

“Warranty te będą przyznane strategicznemu akcjonariuszowi PKP S.A. i umożliwią objęcie akcji serii M po cenie emisyjnej 12 zł. Instrument ten ma charakter elastyczny i może być realizowany do końca 2031 roku. Rozwiązanie ma na celu zachowanie stabilności struktury właścicielskiej w trakcie procesu restrukturyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategiczne zaangażowanie PKP S.A. pozostanie w przedziale 25-33,34 proc.“ - przekazała spółka.