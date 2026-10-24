PKP Cargo odstąpiło od złożenia do KNF wniosku o zatwierdzenie emisji akcji serii N, która miała podwyższyć kapitał zakładowy spółki - podało w piątek PKP Cargo. W ocenie zarządcy masy sanacyjnej złożenie prospektu opartego na założeniach, które są obecnie analizowane, nie byłoby uzasadnione.

PKP Cargo odstąpiło od złożenia do KNF wniosku o zatwierdzenie emisji akcji serii N, która miała podwyższyć kapitał zakładowy spółki - podało w piątek PKP Cargo. W ocenie zarządcy masy sanacyjnej złożenie prospektu opartego na założeniach, które są obecnie analizowane, nie byłoby uzasadnione.

Emisja miała sfinansować spłaty w ramach układu

W czerwcu akcjonariusze PKP Cargo na walnym zgromadzeniu zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego w trybie tzw. emisji widełkowej w drodze oferty publicznej akcji serii N. Projekt uchwały w tej sprawie zakładał emisję od 75 mln do 89,57 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Spółka wyjaśniła w piątkowym komunikacie, że planowana emisja akcji serii N miała stanowić jedno ze źródeł finansowania gotówkowej części spłat przewidzianych w propozycjach układowych. Parametry oraz harmonogram tej emisji, jak wskazało w piątek PKP Cargo, zostały opracowane przy założeniach dotyczących przebiegu procesu restrukturyzacyjnego obowiązujących w pierwszej połowie roku.

Zmiana zarządu i przegląd sytuacji spółki

„Po decyzji sądu o cofnięciu spółce prawa wykonywania zarządu własnego oraz przejęciu zarządzania przez zarządcę masy sanacyjnej rozpoczęto kompleksowy przegląd sytuacji przedsiębiorstwa. Obejmuje on między innymi analizę aktualnych potrzeb kapitałowych spółki, ocenę sytuacji płynnościowej oraz weryfikację założeń dotychczasowych propozycji układowych” - podało PKP Cargo.

Dodatkowo sędzia-komisarz uchylił dotychczasowe terminy związane z procedowaniem propozycji układowych. Spółka wyjaśniła, że oznacza to, iż pierwotny harmonogram planowanej oferty publicznej wymaga dostosowania do dalszego przebiegu postępowania sanacyjnego.

Spółka wskazała, że w ocenie zarządcy masy sanacyjnej przygotowanie i złożenie prospektu opartego na założeniach, które są obecnie przedmiotem analizy i mogą wymagać aktualizacji, nie byłoby uzasadnione.

„Dokumentacja emisyjna powinna odzwierciedlać aktualną sytuację finansową spółki oraz rzeczywiste potrzeby związane z wykonaniem przyszłego układu z wierzycielami” - czytamy w komunikacie firmy.

Emisja akcji wciąż możliwa w przyszłości

Przewoźnik zaznaczył, że decyzja o odstąpieniu od złożenia wniosku prospektowego nie oznacza rezygnacji z wykorzystania podwyższenia kapitału jako elementu restrukturyzacji finansowej.

„PKP Cargo oraz zarządca podtrzymują zamiar wykorzystania emisji akcji jako jednego ze źródeł finansowania gotówkowej części przyszłego układu. Dalsze prace nad pozyskaniem kapitału będą jednak prowadzone po zakończeniu analiz dotyczących potrzeb finansowych spółki oraz po wypracowaniu rozwiązań układowych z wierzycielami” - dodano.

Spółka poinformowała, że ostateczna struktura, skala i harmonogram ewentualnej przyszłej emisji będą uzależnione od wyników prowadzonych analiz, przebiegu postępowania sanacyjnego, wymaganych decyzji korporacyjnych oraz zainteresowania inwestorów.

Rezygnacja zarządu po decyzji sądu

Pod koniec września sąd cofnął zezwolenie na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. W następstwie na początku października ówczesny prezes Zbigniew Prus oraz pozostali członkowie zarządu - Paweł Miłek i Michał Łotoszyński, zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji. Obecnie obowiązki prezesa wykonuje Monika Starecka.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.