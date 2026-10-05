PIT-RADWAR S.A. rozpoczął modernizację swojego oddziału w Czernicy na Dolnym Śląsku. Pierwszy etap prac, obejmujący projektowanie i roboty budowlane w większości obiektów produkcyjnych, będzie kosztował niemal 21 mln zł netto.

PIT-RADWAR S.A. rozpoczął modernizację swojego oddziału w Czernicy na Dolnym Śląsku. Pierwszy etap prac, obejmujący projektowanie i roboty budowlane w większości obiektów produkcyjnych, będzie kosztował niemal 21 mln zł netto.

2 października 2026 r. spółka podpisała umowę z Grupą KDM sp. z o.o., która jako generalny wykonawca zrealizuje prace budowlane. Modernizacja ma przygotować zakład do instalacji nowoczesnego parku maszynowego i zwiększyć jego możliwości w zakresie produkcji oraz serwisu sprzętu dla wojska.

Modernizacja większości budynków

Pierwszy etap inwestycji obejmie prace w większości budynków produkcyjnych zakładu w Czernicy. Celem jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego wyposażenia, które ma umożliwić realizację obecnych i przyszłych kontraktów PIT-RADWAR.

Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 21 mln zł netto. Roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie września 2027 roku.

Wykonawcą inwestycji będzie Grupa KDM, polska firma specjalizująca się w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Jak podkreśla Polska Grupa Zbrojeniowa, zaangażowanie krajowego wykonawcy oznacza, że istotna część środków przeznaczonych na inwestycję pozostanie w polskiej gospodarce.

Czernica ważna dla programu SAN

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój zakładu w Czernicy jest realizacją zobowiązań złożonych przy połączeniu PIT-RADWAR i Wojskowych Zakładów Łączności nr 2.

– W procesie połączenia PIT-RADWAR i WZŁ nr 2 złożyliśmy konkretne zobowiązania dotyczące przyszłości zakładu w Czernicy i dzisiaj konsekwentnie je realizujemy, między innymi poprzez program inwestycyjny. Zatrudnienie wzrośnie o blisko 50 proc. Czernica ma ważną rolę w naszych planach, także w kontekście programu SAN – podkreślił Adam Leszkiewicz.

To właśnie w dolnośląskim oddziale odbywa się zabudowa elementów łączności taktycznej i operacyjnej dla wszystkich 18 modułów bateryjnych systemów przeciwlotniczych. PGZ deklaruje, że zakład ma stopniowo zwiększać skalę działalności, rozwijać kompetencje oraz przejmować kolejne zadania produkcyjne.

– Chcemy, aby zakład się rozwijał, zwiększał swoje możliwości produkcyjne i przejmował kolejne kompetencje. Dziękuję również stronie społecznej za konstruktywny dialog i zaangażowanie w ten proces. Od początku podkreślamy, że integrację Grupy chcemy prowadzić z poszanowaniem praw pracowników i troską o miejsca pracy – dodał prezes PGZ.