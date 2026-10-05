PIT-RADWAR modernizuje zakład w Czernicy. Inwestycja warta blisko 90 mln zł
PIT-RADWAR S.A. rozpoczął modernizację swojego oddziału w Czernicy na Dolnym Śląsku. Pierwszy etap prac, obejmujący projektowanie i roboty budowlane w większości obiektów produkcyjnych, będzie kosztował niemal 21 mln zł netto.
fot: PGZ
Podpisano umowę na modernizację zakładu PIT-RADWAR S.A.
fot: PGZ
PIT-RADWAR S.A. rozpoczął modernizację swojego oddziału w Czernicy na Dolnym Śląsku. Pierwszy etap prac, obejmujący projektowanie i roboty budowlane w większości obiektów produkcyjnych, będzie kosztował niemal 21 mln zł netto.
2 października 2026 r. spółka podpisała umowę z Grupą KDM sp. z o.o., która jako generalny wykonawca zrealizuje prace budowlane. Modernizacja ma przygotować zakład do instalacji nowoczesnego parku maszynowego i zwiększyć jego możliwości w zakresie produkcji oraz serwisu sprzętu dla wojska.
Modernizacja większości budynków
Pierwszy etap inwestycji obejmie prace w większości budynków produkcyjnych zakładu w Czernicy. Celem jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego wyposażenia, które ma umożliwić realizację obecnych i przyszłych kontraktów PIT-RADWAR.
Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 21 mln zł netto. Roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie września 2027 roku.
Wykonawcą inwestycji będzie Grupa KDM, polska firma specjalizująca się w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Jak podkreśla Polska Grupa Zbrojeniowa, zaangażowanie krajowego wykonawcy oznacza, że istotna część środków przeznaczonych na inwestycję pozostanie w polskiej gospodarce.
Czernica ważna dla programu SAN
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz zaznaczył, że rozwój zakładu w Czernicy jest realizacją zobowiązań złożonych przy połączeniu PIT-RADWAR i Wojskowych Zakładów Łączności nr 2.
– W procesie połączenia PIT-RADWAR i WZŁ nr 2 złożyliśmy konkretne zobowiązania dotyczące przyszłości zakładu w Czernicy i dzisiaj konsekwentnie je realizujemy, między innymi poprzez program inwestycyjny. Zatrudnienie wzrośnie o blisko 50 proc. Czernica ma ważną rolę w naszych planach, także w kontekście programu SAN – podkreślił Adam Leszkiewicz.
To właśnie w dolnośląskim oddziale odbywa się zabudowa elementów łączności taktycznej i operacyjnej dla wszystkich 18 modułów bateryjnych systemów przeciwlotniczych. PGZ deklaruje, że zakład ma stopniowo zwiększać skalę działalności, rozwijać kompetencje oraz przejmować kolejne zadania produkcyjne.
– Chcemy, aby zakład się rozwijał, zwiększał swoje możliwości produkcyjne i przejmował kolejne kompetencje. Dziękuję również stronie społecznej za konstruktywny dialog i zaangażowanie w ten proces. Od początku podkreślamy, że integrację Grupy chcemy prowadzić z poszanowaniem praw pracowników i troską o miejsca pracy – dodał prezes PGZ.
Ponad 100 nowych urządzeń
Podpisana umowa rozpoczyna pierwszy etap kompleksowej modernizacji zakładu. Łączna wartość inwestycji w rozwój kompetencji produkcyjnych i serwisowych oddziału w Czernicy wyniesie blisko 90 mln zł netto.
Kolejny etap obejmie zakup, instalację i uruchomienie nowoczesnego parku maszynowego o wartości około 63,5 mln zł netto. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w umowie wykonawczej UW-10, dotyczącej dostaw radarów P-18PL.
Zakład ma otrzymać ponad 100 specjalistycznych urządzeń, w tym:
- komory klimatyczne
- frezarki CNC
- prasy
- tokarki
- maszyny do cięcia wodą
- wyposażenie niezbędne do obsługi procesów produkcyjnych i serwisowych
Uzupełnieniem przedsięwzięcia będą dostawy wyposażenia warsztatowego o szacunkowej wartości 4,5 mln zł netto. Ten element zostanie sfinansowany ze środków własnych PIT-RADWAR.
Dostawy maszyn i urządzeń zaplanowano na III i IV kwartał 2027 roku, po ukończeniu prac budowlanych. Cała inwestycja ma zostać zakończona w IV kwartale 2027 roku.
Zdolności dla programów Narew i Pilica
Prezes PIT-RADWAR Arkadiusz Miszuk wskazał, że modernizacja w Czernicy jest jedną z kluczowych inwestycji spółki. Równolegle firma rozwija swój potencjał także w Kobyłce pod Warszawą.
– To kolejna po podwarszawskiej Kobyłce, bardzo ważna dla spółki inwestycja związana z rozbudową potencjału. Unowocześniamy i rozwijamy park maszynowy, budujemy nowe kompetencje i zwiększamy zdolności produkcyjne spółki, dostosowując je do potrzeb wynikających z zakontraktowanych dostaw w programach Narew, Pilica i SAN – powiedział Arkadiusz Miszuk.
Według spółki nowe zaplecze technologiczne pozwoli sprawniej realizować wieloletnie kontrakty związane z systemami obrony powietrznej i radiolokacją. Ma również poprawić wydajność operacyjną zakładu oraz zabezpieczyć wykonanie zakontraktowanych dostaw w programach SAN, Pilica i Narew.
PIT-RADWAR liczy także na gospodarczy efekt inwestycji dla regionu. Rozbudowa zakładu ma stworzyć warunki do wzrostu zatrudnienia oraz rozszerzenia współpracy z lokalnymi dostawcami, kooperantami i firmami usługowymi.