Pioruny zaprezentowane europejskim armiom. Pokazy na poligonie w Ustce

Polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN, produkowany przez MESKO z Grupy PGZ, został zaprezentowany na poligonie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce przedstawicielom armii państw UE oraz delegacji Szefostwa Zamówień Zagranicznych Agencji Uzbrojenia – informują w PGZ. Pokazy dotyczyły potencjalnych wspólnych zakupów w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN, produkowany przez MESKO z Grupy PGZ, został zaprezentowany na poligonie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce przedstawicielom armii państw UE oraz delegacji Szefostwa Zamówień Zagranicznych Agencji Uzbrojenia – informują w PGZ. Pokazy dotyczyły potencjalnych wspólnych zakupów w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Co pokazano w Ustce?

Zagraniczni goście mogli z bliska zapoznać się z działaniem bojowych wyrzutni PIORUN oraz przebiegiem szkolenia żołnierzy obrony przeciwlotniczej na specjalistycznych trenażerach. Wydarzenie miało charakter prezentacji możliwości systemu dla potencjalnych zagranicznych odbiorców.

Pokazy odbyły się w związku z przygotowywaniem międzynarodowych zamówień w formule common procurement, czyli wspólnych zakupów realizowanych przez kilka państw. Agencja Uzbrojenia wykorzystuje ten mechanizm m.in. w ramach instrumentu SAFE (Security Action for Europe).

Do czego służy PIORUN?

PIORUN to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu, przeznaczony do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców, bezzałogowych statków powietrznych oraz pocisków manewrujących. W Siłach Zbrojnych RP pełni rolę najniższej warstwy obrony powietrznej krótkiego zasięgu.

System może razić cele na odległości od 400 do 6500 m i na wysokości od około 10 do 4000 m. Rakieta osiąga średnią prędkość około 560 m/s.

Co wyróżnia polski zestaw?

PIORUN jest rozwinięciem zestawu Grom. W porównaniu z poprzednikiem otrzymał m.in. nowoczesną głowicę samonaprowadzającą, zapalnik zbliżeniowy oraz zwiększoną odporność na zakłócenia elektroniczne.

Zestaw wyposażono także w celownik dzienny i termowizyjny, co pozwala operatorowi prowadzić działania również w nocy. Nowy mechanizm startowy umożliwia programowanie rakiety przed odpaleniem oraz komunikację z celownikami.

Dzięki tym rozwiązaniom PIORUN może identyfikować i zwalczać cele o różnych charakterystykach, w tym obiekty o zmniejszonej sygnaturze, takie jak drony i pociski manewrujące.