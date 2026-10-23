Gospodarka

Pioruny zaprezentowane europejskim armiom. Pokazy na poligonie w Ustce

Polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN, produkowany przez MESKO z Grupy PGZ, został zaprezentowany na poligonie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce przedstawicielom armii państw UE oraz delegacji Szefostwa Zamówień Zagranicznych Agencji Uzbrojenia – informują w PGZ. Pokazy dotyczyły potencjalnych wspólnych zakupów w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

23 października 2026, 12:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Agencja Uzbrojenia

Pokazy Pioruna na poligonie w Ustce

fot: Agencja Uzbrojenia

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Polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN, produkowany przez MESKO z Grupy PGZ, został zaprezentowany na poligonie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce przedstawicielom armii państw UE oraz delegacji Szefostwa Zamówień Zagranicznych Agencji Uzbrojenia – informują w PGZ. Pokazy dotyczyły potencjalnych wspólnych zakupów w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Co pokazano w Ustce?

Zagraniczni goście mogli z bliska zapoznać się z działaniem bojowych wyrzutni PIORUN oraz przebiegiem szkolenia żołnierzy obrony przeciwlotniczej na specjalistycznych trenażerach. Wydarzenie miało charakter prezentacji możliwości systemu dla potencjalnych zagranicznych odbiorców.

Pokazy odbyły się w związku z przygotowywaniem międzynarodowych zamówień w formule common procurement, czyli wspólnych zakupów realizowanych przez kilka państw. Agencja Uzbrojenia wykorzystuje ten mechanizm m.in. w ramach instrumentu SAFE (Security Action for Europe).

Do czego służy PIORUN?

PIORUN to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu, przeznaczony do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców, bezzałogowych statków powietrznych oraz pocisków manewrujących. W Siłach Zbrojnych RP pełni rolę najniższej warstwy obrony powietrznej krótkiego zasięgu.

System może razić cele na odległości od 400 do 6500 m i na wysokości od około 10 do 4000 m. Rakieta osiąga średnią prędkość około 560 m/s.

Co wyróżnia polski zestaw?

PIORUN jest rozwinięciem zestawu Grom. W porównaniu z poprzednikiem otrzymał m.in. nowoczesną głowicę samonaprowadzającą, zapalnik zbliżeniowy oraz zwiększoną odporność na zakłócenia elektroniczne.

Zestaw wyposażono także w celownik dzienny i termowizyjny, co pozwala operatorowi prowadzić działania również w nocy. Nowy mechanizm startowy umożliwia programowanie rakiety przed odpaleniem oraz komunikację z celownikami.

Dzięki tym rozwiązaniom PIORUN może identyfikować i zwalczać cele o różnych charakterystykach, w tym obiekty o zmniejszonej sygnaturze, takie jak drony i pociski manewrujące.

Kontrakty SAFE

Prezentacja w Ustce wpisuje się w szerszy proces rozwoju eksportu polskiego uzbrojenia. W sierpniu 2026 roku Agencja Uzbrojenia i MESKO podpisały umowę ramową na dostawy kilku tysięcy pocisków i kilkuset mechanizmów startowych PIORUN dla Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii; wartość planowanych umów wykonawczych przekracza 8 mld zł netto.

Ponad 80 proc. zamówienia ma trafić do Wojska Polskiego, a dostawy są planowane do 2030 roku. Pierwsza umowa wykonawcza, podpisana we wrześniu, obejmuje kilka tysięcy pocisków i kilkaset mechanizmów startowych oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne.

Kolejne generacje systemów

MESKO prowadzi równolegle prace nad kolejnymi systemami rakietowymi. PIORUN NG oraz zestaw GRZMOT mają zapewnić większy zasięg, szersze możliwości bojowe i lepszą integrację z polskimi systemami obrony przeciwlotniczej.

PIORUN pozostaje przy tym jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich systemów uzbrojenia i ważnym elementem oferty przemysłu obronnego na rynkach europejskich.

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