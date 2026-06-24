Pilny apel Okręgowego Inspektora Pracy. Chodzi o upały

W związku z prognozowanym okresem występowania wysokich temperatur zwracam się do pracodawców z województwa śląskiego z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników. Upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, zwiększając ryzyko przegrzania organizmu, odwodnienia, a w skrajnych przypadkach udaru cieplnego – pisze w swym apelu, nadesłanym do portalu nettg.pl, Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.

Przypomina też , że obowiązkiem pracodawcy jest organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania obowiązków służbowych. W okresie podwyższonych temperatur szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie pracownikom odpowiedniego nawodnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura w pomieszczeniach przekracza 28 st. C, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 st. C.

W apelu Okręgowego Inspektora Pracy można przeczytać: "Konieczne jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego przez pracodawców w aspekcie wykonywania pracy w podwyższonej temperaturze. Niezbędne jest również zapewnienie dostępu do wody do celów higienicznych. W przypadku prac wykonywanych na zewnątrz, w warunkach ograniczonego dostępu do bieżącej wody, należy zapewnić wodę do mycia w odpowiedniej ilości, nie mniejszej niż 90 litrów dziennie na pracownika wykonującego prace brudzące.

Pracownicy zatrudnieni na otwartej przestrzeni powinni mieć możliwość odpoczynku w miejscu chroniącym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. w zadaszonych lub zacienionych strefach. Zalecane jest również stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak lekkie, przewiewne ubrania oraz nakrycia głowy chroniące przed promieniowaniem IJV.

Zwracam uwagę na konieczność szczególnej ochrony pracowników wykonujących prace o zwiększonym ryzyku oraz tych, które wymagają wysokiej sprawności psychofizycznej. Szczególną troską należy objąć także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Przypominam, że zatrudnianie pracowników młodocianych jest niedopuszczalne w warunkach, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30 st. C przy wilgotności względnej powyżej 65 proc.

Rekomenduję podejmowanie działań technicznych organizacyjnych ograniczających wpływ wysokich temperatur na warunki pracy. Działania te mogą obejmować w szczególności stosowanie urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich właściwego stanu technicznego oraz regularnej konserwacji. Instalacje te nie powinny powodować przeciągów ani nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń, a strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na pracownika.

Wskazane jest również ograniczanie nasłonecznienia pomieszczeń poprzez stosowanie rolet, żaluzji lub innych rozwiązań technicznych. W miarę możliwości organizacyjnych warto rozważyć wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy lub skrócenie czasu jej wykonywania, przy zachowaniu prawa pracowników do pełnego wynagrodzenia.

Apeluję o odpowiedzialne podejście do organizacji pracy w czasie upałów oraz o podejmowanie działań zmierzających do minimalizowania negatywnych skutków wysokich temperatur dla zdrowia pracowników" – napisał Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.