W Kolejach Śląskich pracuje już pierwszy górnik, były pracownik Polskiej Grupy Górniczej. Kolejni zasilą szeregi regionalnego przewoźnika już wkrótce. To ważny krok w realizacji porozumienia podpisanego w listopadzie ubiegłego roku, którego celem jest wsparcie osób odchodzących z górnictwa poprzez przekwalifikowanie zawodowe i stworzenie nowych miejsc pracy.

W Kolejach Śląskich pracuje już pierwszy górnik, były pracownik Polskiej Grupy Górniczej. Kolejni zasilą szeregi regionalnego przewoźnika już wkrótce. To ważny krok w realizacji porozumienia podpisanego w listopadzie ubiegłego roku, którego celem jest wsparcie osób odchodzących z górnictwa poprzez przekwalifikowanie zawodowe i stworzenie nowych miejsc pracy.

Pierwszym górnikiem, który zdecydował się na zmianę wyrobiska na torowisko jest 35-letni Klaudiusz Sikora z Katowic. W kopalniach przepracował kilkanaście lat.

– Najpierw, po ukończeniu technikum mechanicznego, w zewnętrznej firmie, potem w PGG. W kopalni Staszic obsługiwałem chodnikowy kombajn – opowiada Sikora.

Górniczy mundur zamienił na kolejowy równo z początkiem czerwca. Decyzja nie była trudna.

– Przeżyłem na dole dwa wypadki. Po zakończeniu leczenia zdecydowałem, że nie wracam na dół. Zdecydowałem się skorzystać z odprawy i zmienić branżę. Dowiedziałem się o współpracy Kolei Śląskich z Polską Grupą Górniczą i zapisałem na rozmowę rekrutacyjną – wspomina Klaudiusz Sikora.

Mechanik z powołania

Starał się o posadę mechanika taboru. W Kolejach Śląskich jest co robić, bo dziś flota regionalnego przewoźnika to 75 elektrycznych pojazdów. Każdy z nich wymaga regularnej opieki – drobnych napraw, wymiany zużytych elementów, regularnych przeglądów i sprawdzenia poprawności działania wielu systemów.

Rozmowa kwalifikacyjna przebiegła pomyślnie.

– Pan Klaudiusz znał podstawy budowy pociągów, to zrobiło na nas pozytywne wrażenie – ocenia Kamil Smolarczyk, kierownik Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru Kolei Śląskich. – Kandydatów pytamy o podstawową wiedzę techniczną, doświadczenie i podstawową znajomość mechaniki, budowy maszyn, ale najważniejsze dla nas jest zaangażowanie w pracę i chęć nauki, nabycia nowych umiejętności – dodaje Smolarczyk.

Następni już w kolejce

Po cyklu spotkań informacyjnych w kopalniach, organizowanych przez górnicze firmy, przyszedł czas na rekrutację.

– Polska Grupa Górnicza razem z naszą spółką szkoleniową Synercom od początku tego roku organizuje cykliczne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży kolejowej, podczas których przedstawiane są szczegóły programu dotyczące procesu przekwalifikowania i możliwości zatrudnienia. Chcemy pomóc pracownikom, którzy zdecydują się odejść z górnictwa i kontynuować zawodową ścieżkę w innych branżach – mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Po cyklu spotkań w kopalniach, przyszedł czas na rekrutację.

– Największym zainteresowaniem cieszy się stanowisko mechanika taboru, ale mamy też chętnych do przekwalifikowania się na maszynistę pojazdów trakcyjnych. To akurat długi proces szkoleniowy, trwający nawet dwa lata. Przyszli maszyniści muszą zdać m.in. dwa państwowe egzaminy potwierdzające ich wiedzę i umiejętności – wyjaśnia Krzysztof Bąk z Zespołu Prasowego Kolei Śląskich.

Pierwszym zatrudnionym był pan Klaudiusz Sikora, ale już wkrótce brygada mechaników powiększy się o kolejnych górników.

Szlakiem świadomej transformacji

Przekwalifikowanie górników na kolejarzy to efekt pierwszej w Polsce regionalnej umowy ułatwiającej transformację między publicznymi spółkami z różnych sektorów gospodarki.

Efektem współpracy ma być zatrudnienie byłych górników na stanowiskach związanych przede wszystkim z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego. W transporcie potrzebni są maszyniści, mechanicy, elektromechanicy, technicy utrzymania taboru, a w przyszłości też pracownicy administracyjni i techniczni.

– Przed nami lata rozwoju kolei w Polsce. Dzięki unijnym funduszom rozbudowujemy infrastrukturę kolejową, ale również z dnia na dzień poprawiamy komfort pasażerów. Flota Kolei Śląskich już wkrótce powiększy się o połowę, dzięki 35 nowym Impulsom 2 kupionym przez zarząd województwa i spółkę. Rozbudowujemy bazę taborową, przymierzamy się do budowy kolejnej i potrzebujemy wielu rąk do pracy. Kolej to bardzo perspektywiczna branża – uważa Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich.

Porozumienie między Polską Grupą Górniczą, Kolejami Śląskimi oraz spółką z grupy PGG – SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE podpisano 3 listopada 2025 roku. Projekt daje szansę na zdobycie nowych kwalifikacji oraz podjęcie pracy w rozwijającej się branży kolejowej. Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badania predyspozycji, szkolenia oraz wsparcie w procesie zatrudnienia.





