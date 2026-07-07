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Pieniądze na wyprawkę szkolną do wzięcia

Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. 

Pap

7 lipca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay.com

W wakacje pomyśl o szkole

fot: pixabay.com

Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. 

Zakład wypłaci pieniądze do 30 września

Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to Zakład wypłaci pieniądze do 30 września. 

- Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.


Rodzice i opiekunowie, bez względu na dochody i sytuację zawodową, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

W ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł.

300+ a cudzoziemcy

Cudzoziemiec spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osoby objęte umową wystąpienia) oraz obywatel Ukrainy ze statusem UKR, który mieszka z dzieckiem na terenie Polski, uzyska prawo do świadczenia, jeśli był aktywny zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. 

Z obowiązku spełnienia warunku aktywności zawodowej zostali zwolnieni wnioskodawcy, którzy:

  • wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski,
  • wychowują dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • wychowują dziecko powyżej 16 roku życia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • są opiekunami dzieci wskazanymi przez władze kraju pochodzenia,
  • samodzielnie wnioskują o świadczenie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

Dodatkowo cudzoziemcy spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osób objętych umową wystąpienia) oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR we wnioskach składanych do ZUS zobowiązani zostali do podania danych dotyczących dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce zarówno swojego jak i dziecka.

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