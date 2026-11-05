Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) zaprosiła przedsiębiorców z województwa podlaskiego do współpracy w krajowych łańcuchach dostaw sektora obronnego. Podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Białymstoku 4 listopada 2026 r. spotkało się około 150 lokalnych firm z przedstawicielami PGZ i jej spółek.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) zaprosiła przedsiębiorców z województwa podlaskiego do współpracy w krajowych łańcuchach dostaw sektora obronnego. Podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Białymstoku 4 listopada 2026 r. spotkało się około 150 lokalnych firm z przedstawicielami PGZ i jej spółek.

Spotkanie w Białymstoku

Wydarzenie odbyło się w Operze i Filharmonii Podlaskiej jako część II Forum Spójności i Rozwoju Granicznego UE, zorganizowanego pod hasłem „Silne Regiony. Bezpieczna Europa”. Jego celem było pokazanie przedsiębiorcom ścieżek współpracy zakupowej z Grupą PGZ, rozpoznanie ich kompetencji oraz umożliwienie bezpośrednich rozmów ze spółkami z Grupy.

W PGZ zaznaczają, że połączenie obu inicjatyw podkreśliło, że rozwój regionów granicznych i wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego służą temu samemu celowi: budowaniu długofalowej odporności Polski i Europy.

Szansa dla lokalnych firm

Choć PGZ nie posiada obecnie własnych zakładów w województwie podlaskim, Grupa widzi w regionie istotny potencjał. Na platformie zakupowej PGZ zarejestrowanych jest już 160 podmiotów z Podlasia, a forum miało pomóc zidentyfikować kolejne firmy zdolne dostarczać komponenty, usługi lub technologie dla przemysłu obronnego.

Przedsiębiorcy mogli zapoznać się z potrzebami PGZ oraz spółek: Wojskowych Zakładów Elektronicznych, Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 i PIT-Radwar – Zurad. Omawiano m.in. standardy jakościowe, certyfikację, ochronę informacji, bezpieczeństwo dostaw, zdolność do produkcji seryjnej oraz adaptację rozwiązań cywilnych do wymagań obronnych.

„Bezpieczeństwo to własne zdolności”

– Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Białymstoku nieprzypadkowo organizowane jest równolegle z debatą o spójności i rozwoju regionów granicznych. Fundusze spójności i przemysł obronny powinny działać według jednej logiki – powiedział prezes PGZ Adam Leszkiewicz.

Zdaniem prezesa infrastruktura, technologie podwójnego zastosowania i kompetencje małych oraz średnich firm mogą tworzyć wspólne projekty wzmacniające bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy i odporność regionów.