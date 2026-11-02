Górnictwo

PGG uspokaja: Węgiel jest dostępny na bieżąco. Ile trzeba czekać na realizację zamówienia?

Węgiel w internetowym sklepie Polskiej Grupy Górniczej jest obecnie dostępny na bieżąco, mimo trwającego sezonu grzewczego – informują w PGG. Dodają, że klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a średni czas realizacji zamówienia w październiku wyniósł 6 dni.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

2 listopada 2026, 11:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Węgiel w sklepie PGG dostępny jest na bieżąco

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Węgiel w internetowym sklepie Polskiej Grupy Górniczej jest obecnie dostępny na bieżąco, mimo trwającego sezonu grzewczego – informują w PGG. Dodają, że klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a średni czas realizacji zamówienia w październiku wyniósł 6 dni.

Krótki czas realizacji zamówienia

Choć maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie PGG wynosi 60 dni, spółka podkreśla, że nie jest to standardowy czas oczekiwania.

- Rzeczywisty średni czas realizacji zamówień w 2026 roku wynosi 17 dni, natomiast dla zamówień zrealizowanych w październiku wyniósł 6 dni – informują w PGG.

PGG zaznacza, że limit 60 dni obowiązuje w sklepie praktycznie od początku jego funkcjonowania, czyli od blisko czterech lat.

Szybki odbiór na składach KDW

Jak dodają w PGG część produktów można odebrać w konkretnych składach Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) już po 1–2 dniach roboczych od opłacenia zamówienia, zależnie od ich dostępności i przygotowania do wydania.

- Klienci mogą korzystać z ponad 200 składów KDW na terenie Polski, a w przypadku węgla konfekcjonowanego również z dostawy kurierskiej lub odbioru w sklepie stacjonarnym przy kopalni – zaznaczają w PGG.

Ponad 20 produktów w ofercie

Sklep internetowy PGG oferuje obecnie ponad 20 produktów w różnych sortymentach i formach pakowania. Klienci mogą wybierać m.in. między węglem luzem, workami, paletami i big bagami, a także spośród kilku sposobów odbioru i dostawy.

- Sezon grzewczy już trwa, ale węgiel w PGG nadal jest dostępny. Warto sprawdzić aktualną ofertę i wybrać najdogodniejszy sposób odbioru – zachęca Polska Grupa Górnicza.

W PGG zapewniają, że klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a oferta jest uzupełniana w dni robocze o godz. 8.00 i 15.00.

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