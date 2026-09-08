Górnictwo

PGG: Kolejne spotkanie informacyjne dla górników w sprawie pracy w branży kolejowej

Polska Grupa Górnicza, Koleje Śląskie oraz spółka z grupy PGG – Synercom Usługi Wspólne na podstawie porozumienia podpisanego 3 listopada 2025 roku realizują wspólny projekt zatrudnienia byłych górników na stanowiskach związanych z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego. Jest termin kolejnego spotkania.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 września 2026, 11:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Odchodzący z kopalń górnicy mogą znaleźć pracę w branży kolejowej

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polska Grupa Górnicza, Koleje Śląskie oraz spółka z grupy PGG – Synercom Usługi Wspólne na podstawie porozumienia podpisanego 3 listopada 2025 roku realizują wspólny projekt zatrudnienia byłych górników na stanowiskach związanych z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego. Jest termin kolejnego spotkania.

Projekt daje szansę na zdobycie nowych kwalifikacji oraz podjęcie pracy w rozwijającej się branży kolejowej. Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badania predyspozycji, szkolenia oraz wsparcie w procesie zatrudnienia - informuje PGG w komunikacie.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży kolejowej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, podczas którego przedstawione zostaną szczegóły programu dotyczące procesu przekwalifikowania i możliwości zatrudnienia.  Spotkanie odbędzie się 25 września w Akademii PGG (budynek B) na ruchu Wujek w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 65. 

Zgłoszenia należy kierować do 24 września na e-mail: a.wisniewska@pgg.pl  lub telefonicznie: 32 757 21 39.

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