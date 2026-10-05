PGE rozwija odzysk energii z odpadów

PGE Energia Ciepła oddała do użytku drugą linię Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. Warta ponad 362 mln zł inwestycja zwiększy możliwości przetwarzania odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu o 80 tys. ton rocznie.

PGE Energia Ciepła oddała do użytku drugą linię Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. Warta ponad 362 mln zł inwestycja zwiększy możliwości przetwarzania odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu o 80 tys. ton rocznie.

Dzięki inwestycji rzeszowski zakład będzie w stanie przetworzyć łącznie 180 tysięcy ton odpadów w ciągu roku. Do ITPOE będą trafiać te odpady komunalne, które nie nadają się już do recyklingu. Zamiast trafiać na składowiska, będą spalane, co pozwoli na wytworzenie ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energii elektrycznej.



Będzie to druga linia technologiczna w Elektrociepłowni Rzeszów. Pierwsza powstała w 2018 roku i już wtedy zarówno budynek główny, jak i instalacje pomocnicze zaprojektowane zostały pod kątem rozbudowy. Nowa linia została uruchomiona na bazie istniejącej już wcześniej infrastruktury. Będzie generować 7,6 MW energii elektrycznej oraz 16,8 MW mocy cieplnej. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu układu odzysku ciepła kondensacji spalin, wydajność cieplna instalacji wzrośnie o co najmniej 3,46 MW.



Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podkreślił, że odpady komunalne przez lata postrzegane były jako kłopot. Natomiast w Rzeszowie od kilku lat wytwarzana jest z nich energia cieplna i elektryczna.

- Pierwsza linia instalacji, która pracuje od 2018 roku, przez pierwszych pięć lat przyjęła 400 tysięcy ton odpadów. Gdyby je, obrazowo mówiąc, sprasować, byłaby to pryzma wysokości 15 metrów i zajęłaby powierzchnię czterech boisk piłkarskich. Tylu odpadów nie ma w mieście, a w to miejsce wyprodukowaliśmy energię elektryczną. Druga linia, którą oddajemy do eksploatacji, to kolejne 80 tysięcy ton odpadów rocznie. Cała instalacja będzie przetwarzać 180 tysięcy ton w ciągu roku, czyli blisko 500 ton w jeden dzień. To jest skala tej inwestycji. Instalacja jest częścią miejskiego systemu gospodarki odpadami i bez dobrej współpracy z miastem nie mogłaby powstać – wyliczał Dariusz Lubera.

Jak dodał prezes zarządu PGE, oddanie do eksploatacji drugiej linii technologicznej jest również przykładem prowadzonej przez spółkę transformacji sektora ciepłowniczego. Zakłada ona odejście od węgla przy jednoczesnym zapewnieniu odbiorcom stabilnych dostaw ciepła.

– Jako największa grupa energetyczna w Polsce jesteśmy zobowiązani do podejmowania wyzwań, jakie stoją obecnie przed branżą ciepłowniczą, aby mogła ona nadal zapewniać bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego konsekwentnie rozwijamy kolejne projekty w obszarze ciepłownictwa – dodał Dariusz Lubera.

Dzięki pierwszej linii udało się odzyskać ponad 4 tys. ton złomu żelaznego i ponad 400 ton złomu kolorowego. Rzeszowska elektrociepłownia ogrzewa 65 proc. gospodarstw domowych w mieście. Poza sezonem grzewczym, w miesiącach letnich, ciepło z odpadów wystarczy do zapewnienia mieszkańcom ciepłej wody. Dzięki drugiej linii technologicznej energia zasili kolejnych 15 tys. gospodarstw.



Dla miasta i regionu



Co ważne, rzeszowska ITPOE musi spełnić rygorystyczne wymagania emisyjne. Są one ostrzejsze niż w przypadku kotłów węglowych. Dopuszczalna emisja pyłu jest dla niej dwudziestokrotnie niższa, a limit dla tlenków siarki wynosi 30 mg/m³, zamiast 1100 mg/m³.

– Jako PGE Energia Ciepła wydaliśmy już w procesie dekarbonizacji ponad 4 miliardy złotych. Kolejne 11 miliardów mamy jeszcze do wydania. Chcemy zainwestować w to, żeby nasze elektrociepłownie i ciepłownie były nisko- lub zeroemisyjne. To jest trudne wyzwanie, ale dzięki właściwemu zespołowi możliwe do osiągnięcia. Dostarczamy energię odpowiedzialnie i bezpiecznie. Jesteśmy sprawdzonym partnerem, jeśli chodzi o dostawy ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Mówimy tu o ponad 2 milionach użytkowników – powiedział Mariusz Michałek, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Dodał, że druga linia ITPOE będzie istotna dla miasta i województwa podkarpackiego również dlatego, że będą do niej trafiać przede wszystkim odpady z Rzeszowa i Podkarpacia. Jak zaznaczył wiceprezes Mariusz Michałek, rozbudowa zakładu pozwoli na zwiększenie niezależności regionu od zewnętrznych instalacji przetwarzania odpadów. Będzie miało to pozytywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo, jak i stabilność lokalnego systemu gospodarowania odpadami.



Modelowy przykład współpracy



W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także prezydent Miasta Rzeszowa i przedstawiciele spółek miejskich.



Mariusz Michałek, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła, potwierdził, że to właśnie dzięki wspólnemu działaniu spółki i samorządu inwestycja mogła zostać zrealizowana w Rzeszowie.

– Jest to warte podkreślenia. Prowadzimy rozmowy w wielu lokalizacjach, ale efekt końcowy, gdy możemy się pochwalić pracującą instalacją, oglądamy właśnie w Rzeszowie – dodał Mariusz Michałek.

Spółka PGE Energia Ciepła planuje zrezygnować z węgla w procesach wytwórczych do 2030 roku. Już w 2035 roku ok. 70 proc. wytwarzanego przez nią ciepła ma pochodzić z gazu, ok. 20 proc. z energii elektrycznej, a ok. 10 proc. ze źródeł odnawialnych i odpadów.



Umowę z wykonawcą rzeszowskiej inwestycji, czyli konsorcjum PORR S.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, podpisano w maju 2022 roku. Kamień węgielny został wmurowany w lipcu tego samego roku. W najbardziej intensywnym okresie budowy pracowało około 450 osób.



