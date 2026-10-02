PGE Energia Ciepła z Grupy PGE rozpoczęła budowę gazowego źródła kogeneracyjnego w Elektrociepłowni Kraków, uroczyście wmurowując kamień węgielny. Uruchomienie pierwszego etapu inwestycji w 2028 roku pozwoli zmniejszyć zużycie węgla w krakowskim zakładzie o około 28 proc., co oznacza ograniczenie spalania o 200 tys. ton rocznie. Projekt o wartości 886 mln zł realizuje konsorcjum polskich firm Unibep i SBB Energy, a ponad 60 proc. tej kwoty trafi bezpośrednio do krajowych wykonawców.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE rozpoczęła budowę gazowego źródła kogeneracyjnego w Elektrociepłowni Kraków, uroczyście wmurowując kamień węgielny. Uruchomienie pierwszego etapu inwestycji w 2028 roku pozwoli zmniejszyć zużycie węgla w krakowskim zakładzie o około 28 proc., co oznacza ograniczenie spalania o 200 tys. ton rocznie. Projekt o wartości 886 mln zł realizuje konsorcjum polskich firm Unibep i SBB Energy, a ponad 60 proc. tej kwoty trafi bezpośrednio do krajowych wykonawców.

W ramach początkowej fazy inwestycji krakowski oddział spółki wzbogaci się o 10 silników gazowych połączonych w dwa zespoły. Instalacja dostarczy blisko 100 MWe mocy elektrycznej oraz 100 MWt mocy cieplnej, co zaspokoi około 20 proc. zapotrzebowania krakowskiego systemu ciepłowniczego. Zastosowanie technologii kogeneracji gazowej ma z kolei zagwarantować stabilne oraz elastyczne dostawy energii, stanowiąc jednocześnie ważny krok na drodze do sukcesywnej dekarbonizacji.

Stolica Małopolski to drugi pod względem wielkości rynek ciepła w kraju. Tutejsza Elektrociepłownia Kraków odpowiada za produkcję blisko 70 proc. ciepła sieciowego, zaopatrując około 7 tysięcy obiektów w Krakowie, Skawinie i Zielonkach, co przekłada się na łącznie około 300 tysięcy gospodarstw domowych.

Krakowski projekt wpisuje się w strategię PGE opartą na komponencie krajowym (local content), czyli uwzględnianiu jak największego udziału polskich firm, kompetencji i usług w inwestycjach.

– Skala naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw dla Krakowa jest znacząca, dlatego nie spoczywamy na laurach – podkreślił Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

I dodał: – Inwestycja, którą dziś inaugurujemy w stolicy Małopolski, jest warta 886 mln zł. Będzie ją realizować konsorcjum polskich firm, a w szczytowym okresie zatrudnienie znajdzie tu blisko 450 osób. To pokazuje, jak odpowiedzialne podejście do inwestycji przekłada się zarówno na korzyści dla lokalnych społeczności, jak i dla polskiej gospodarki.

– Modernizacja sektora ciepłowniczego to jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kierunek tych zmian wyznacza opracowana przez Ministerstwo Energii Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 roku. Przed nami wieloletni proces inwestycyjny, który łączy bezpieczeństwo dostaw, racjonalne koszty dla odbiorców i unowocześnianie infrastruktury. Kraków jest konkretnym przykładem takiego modelu – powstaje nowe, elastyczne źródło ciepła. I co ważne – w znaczącej części realizują je krajowi wykonawcy. Chcemy, aby tak duża skala inwestycji w ciepłownictwo oznaczała również rozwój kompetencji i potencjału polskich firm – zaznaczył Mariusz Michałek, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.



Inwestycja w stabilność i niższą emisję CO 2

Plany inwestycyjne EC Kraków zmierzają w kierunku stopniowej, ale całkowitej rezygnacji ze spalania węgla kamiennego jako paliwa o wysokiej emisyjności. Budowa agregatów kogeneracyjnych na gaz ziemny to pierwszy krok na tej drodze. PGE EC Kraków podejmuje to działanie w celu dekarbonizacji procesu wytwarzania energii, poprawy jakości powietrza w aglomeracji oraz ograniczenia oddziaływania na wody powierzchniowe poprzez redukcję ilości ścieków przemysłowych.

Połączenie dekarbonizacji z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z najważniejszych założeń projektu. Odejście od węgla nie może oznaczać ryzyka dla mieszkańców. Kraków potrzebuje źródeł, które będą w stanie zapewnić ciepło niezależnie od warunków pogodowych i sytuacji na rynku energii. Dlatego gazowa kogeneracja ma pełnić w systemie ważną funkcję: nowe jednostki mają zapewnić stabilność i elastyczność produkcji.

– Realizujemy duży proces dekarbonizacji we wszystkich oddziałach spółki. Polskie ciepłownictwo wkracza w czas największej transformacji w swojej historii. Łączymy w jednym systemie gaz, odzysk energii z odpadów, a docelowo także energię z OZE, w tym z morskich farm wiatrowych – zaznaczył Mariusz Michałek, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Jak przyznał, w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej priorytetem spółki pozostaje zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła w trakcie całego procesu transformacji.

– Dlatego konsekwentnie dywersyfikujemy stosowane technologie oraz lokalizacje źródeł. Odchodzimy od przestarzałego modelu opartego na jednej, centralnej ciepłowni na rzecz rozproszonych, mniejszych jednostek. Taka struktura nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa dostaw, ale też korzystnie wpływa na stabilność pracy całego systemu, co przynosi bezpośrednie korzyści naszym odbiorcom – mówił wiceprezes Mariusz Michałek.

– Dajemy Krakowianom dwie kluczowe korzyści: bezpieczeństwo i stabilność – dodał Krzysztof Danielczyk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Krakowie. – Wdrażamy całkowicie nowe urządzenia, które pozwolą w sposób płynny i niezawodny chronić system przed zakłóceniami. Ponadto odchodzenie od paliwa węglowego ogranicza presję ze strony rosnących kosztów uprawnień do emisji CO₂, co bezpośrednio przełoży się na stabilizację opłat dla odbiorców. Już teraz przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie i uruchamiamy następne postępowania przetargowe – przekonywał.

Pierwszy etap inwestycji otwiera szerszy program modernizacji. W kolejnych latach w elektrociepłowni powstaną następne silniki gazowe, kotły gazowe i elektrodowe, pompy ciepła oraz magazyn ciepła. Wartość całego programu inwestycyjnego dla Krakowa do 2034 roku przekroczy 2,9 mld zł. Według szacunków spółki emisja dwutlenku węgla z krakowskiej elektrociepłowni w 2035 roku będzie o ponad 60 proc. niższa niż w roku 2021.



Transformacja z udziałem polskich firm

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada konsorcjum dwóch polskich firm Unibep S.A. i SBB Energy S.A.

– Jako Unibep z ogromną satysfakcją wspieramy inwestorów z sektora energetycznego w procesie dekarbonizacji. Tu, w Krakowie, jak i w wielu innych lokalizacjach w naszym kraju, pokazujemy, że wraz z polskimi firmami można realizować ambitne cele środowiskowe. Naszą codzienną pracą utwierdzamy zamawiających w pewności, że w oparciu o komponent polski tak ważne projekty mogą być realizowane profesjonalnie, przy zachowaniu wysokiej jakości i w zakładanych terminach. Tak właśnie dzieje się na terenie Elektrociepłowni Kraków. Realizacja inwestycji przebiega sprawnie dzięki partnerskiej współpracy zarówno z zamawiającym, jak i naszym konsorcjantem i podwykonawcami – podkreślił Andrzej Sterczyński, prezes zarządu Unibep S.A.

Jak dodał Ziemowit Słomczyński, prezes zarządu SBB Energy S.A., projekt realizowany dla Elektrociepłowni Kraków jest doskonałym przykładem tego, jak polskie przedsiębiorstwa mogą wspólnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju.

– Jako SBB Energy odpowiadamy za realizację najbardziej wymagających obszarów technologicznych i rozruchowych inwestycji, wykorzystując doświadczenie zdobyte przy największych projektach energetycznych w Polsce i Europie. Cieszy nas, że wspólnie z PGE Energia Ciepła oraz naszym partnerem konsorcjalnym, firmą Unibep, tworzymy nowoczesne źródło wytwarzania energii, które przyczyni się do ograniczenia emisji i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest nie tylko wyzwaniem środowiskowym, ale również szansą na rozwój krajowych kompetencji, technologii i miejsc pracy, dlatego tak ważną rolę odgrywa udział polskich firm w realizacji tego typu przedsięwzięć – podsumował Słomczyński.



