GZM: 5 października otwarcie ofert na 32 nowe pociągi

Na 5 października br. planowane jest otwarcie ofert we wspólnym przetargu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i samorządu woj. śląskiego na dostawę 32 pociągów - poinformował w środę przewodniczący zarządu GZM Leszek Pietraszek. Zamawiający dostali do tego zamówienia ok. 650 mln zł dotacji z UE.

Na 5 października br. planowane jest otwarcie ofert we wspólnym przetargu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i samorządu woj. śląskiego na dostawę 32 pociągów - poinformował w środę przewodniczący zarządu GZM Leszek Pietraszek. Zamawiający dostali do tego zamówienia ok. 650 mln zł dotacji z UE.

"Zakładamy, że 5 października otwieramy koperty w tym postępowaniu i, mam nadzieję, wyłonimy szybko dostawcę pociągów. Powinny one przyjechać w drugiej połowie 2029 r.ť - powiedział Pietraszek w trakcie wrześniowej sesji zgromadzenia Metropolii.

GZM i woj. śląskie prowadzą wspólny przetarg na dostawę 32 nowych pociągów elektrycznych i wieloletnią usługę ich serwisowania. Opcja zakłada zakup 20 kolejnych pociągów i dalsze serwisowanie. Szacunkowa łączna wartość zamówienia przekracza 4,5 mld zł. Jak wynika z informacji na platformie zamówień GZM, zamawiane są pociągi do obsługi pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego i ponadregionalnego, bez określenia liczby członów i układu osi na wózkach dwuosiowych. Wymagana jest całkowita pojemność co najmniej 390 osób, w tym minimum 168 na miejscach stałych.

Zamawiający wymagają: co najmniej dwóch par drzwi po każdej stronie każdego członu, wysokości podłogi od 760 mm do 810 mm i możliwości obsługi peronów o wysokości 300-900 mm od główki szyny. Zakładany jest średnioroczny przebieg pociągów ok. 250 tys. km. Łączną wartość zamówienia (z prawem opcji) oszacowano na 4,522 mld zł bez VAT.

16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych

Wspólny przetarg obejmuje dostawę po 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dla GZM i dla województwa, a zamawiający mają wobec nich te same wymogi. Oczekują dostawy jednego typu EZT, wyprodukowanego przez jednego producenta z jednakowym wyposażeniem i oprogramowaniem, z wyjątkiem wyposażenia pojazdów dla GZM dodatkowo w system poboru opłat.

Metropolia argumentuje, że zamówienie pociągów jednego typu u jednego producenta pozwoli osiągnąć efekt skali poprzez rozłożenie kosztów przygotowania pojazdu pod zamówienie na 32 egzemplarze. Zamawiany zakres usług utrzymania jest ściśle powiązany z zakresem dostaw.

Zasadnicza część zamówienia obejmuję dostawę 32 pociągów do końca listopada 2029 r. i usługi serwisowe dla tej liczby pociągów rozpisane w perspektywie 2044 r. Prawo opcji zakłada dostawę 20 kolejnych pociągów do końca 2034 i usługi serwisowe w perspektywie końca 2059 r.

W przetargu będą brane kryteria: ceny łącznej brutto, wraz z prawem opcji (60 proc.), współczynnika efektywności energetycznej ruchowej (25 proc.), współczynnika efektywności energetycznej postojowej (5 proc.), liczby miejsc siedzących stałych (5 proc.) i udziału w nich liczby miejsc siedzących naprzeciwko (5 proc.). Na początku 2026 r. oboje zamawiający złożyli wnioski o dofinansowanie zapowiadanego wówczas zakupu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Warunkiem ubiegania się w CUPT o środki na zakup taboru była publikacja ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na obszarze GZM.

Zgodnie z opublikowanym na początku br. ogłoszeniem, w lutym 2027 r. zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na operatora, który będzie obsługiwał Metrokolej od 2029 r. Publikacja informacji rok wcześniej jest w takich sytuacjach wymagana dla konkurencyjności i transparentności oraz umożliwienia operatorom przygotowania do udziału w przetargu.

Bezpłatne użyczenie

Jeżeli GZM kupi własne pociągi, operator otrzyma je w ramach bezpłatnego użyczenia i będzie odpowiedzialny za ich obsługę - m.in. zapewniając maszynistów i niezbędny personel. Z końcem sierpnia br. CUPT zakończyło ocenę wniosków w konkursie "Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego do przewozów pasażerskichť, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-27. GZM dostała w tym konkursie 321,5 mln zł dotacji, a samorząd woj. śląskiego 326 mln zł.

Metropolia od początku działania w 2017 r. pracuje nad uruchomieniem Metrokolei, m.in. przygotowując dalsze związane z tym dokumenty i opracowania. GZM stara się też o uzupełnienie obecnego systemu o transport kolejowy, m.in. poprzez finansowanie dodatkowych połączeń kolejowych i postępującą integrację taryfową z koleją. Docelowo, po zakończeniu trwających i przygotowywanych kolejowych inwestycji infrastrukturalnych, Metrokolej ma być osią poruszania się po obszarze GZM.

Głównym regionalnym operatorem kolejowym na terenie woj. śląskiego jest spółka Koleje Śląskie, należąca do samorządu województwa. Do początku ub. roku jej tabor liczył ok. 65 pociągów. Spółka przewozi co roku ok. 22 mln pasażerów; możliwości przewozowe ogranicza trwająca planowo do 2028 r. przebudowa katowickiego węzła kolejowego. Trwają dostawy zamówionych w sądeckim Newagu przez Koleje Śląskie i samorząd województwa, przy wsparciu funduszy unijnych, 35 nowych pociągów - z terminem dostaw do końca 2027 r.