Krok bliżej do budowy Velostrady GZM nr 1 w Katowicach

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia odebrała od wykonawcy koncepcję techniczną Metropolitalnej Drogi Rowerowej nr 1 Katowice-Sosnowiec, która ma biec na terenie stolicy województwa śląskiego. Inwestycja wchodzi w kolejny etap przygotowań. Ze względu na skomplikowany stan własnościowy będzie ona realizowana w dwóch etapach.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia odebrała od wykonawcy koncepcję techniczną Metropolitalnej Drogi Rowerowej nr 1 Katowice-Sosnowiec, która ma biec na terenie stolicy województwa śląskiego. Inwestycja wchodzi w kolejny etap przygotowań. Ze względu na skomplikowany stan własnościowy będzie ona realizowana w dwóch etapach.

– Kolejny krok za nami. Prace nad koncepcją trwały długo, ze względu na stopień złożoności całego przedsięwzięcia – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu GZM. – Dzielimy inwestycję na dwa etapy. Tam, gdzie to możliwe, a więc pomiędzy ul. Bogucicką i Hallera, przystępujemy razem z miastem do dalszych prac projektowych i następnie budowlanych. Na pozostałym odcinku konieczne będzie wytyczenie przebiegu alternatywnego z wykorzystaniem działek należących w dużej mierze do miasta Katowice. Tak jak zapewniłem w czasie niedaw-nego spotkania ze środowiskami rowerowymi i społecznikami – dla nas najważniejsza jest skuteczność. Cieszę się, że udało nam się znaleźć rozwiązanie, które pozwala przystąpić do dalszego działania – podsumowuje przewodniczący Pietraszek.

Koncepcja techniczna została odebrana od wykonawcy przez GZM i zostanie przekazana miastu Katowice po zawarciu umowy licencyjnej.

- Aby zapewnić płynność realizacji inwestycji i jak najszybciej udostępnić mieszkańcom kolejne fragmenty trasy, tak jak to ma miejsce w przypadku Velostrady nr 6 Katowice - Mysłowice i zrealizowanego już odcinka Brynów - Giszowiec oraz jak się to dzieje w przypadku budowy dróg publicznych, we współpracy z GZM wypracowaliśmy model etapowy. Pozwala on niezwłocznie przystąpić do dalszych prac projektowych i następnie budowlanych na odcinku, który jest możliwy do realizacji, czyli od ul. Bogucickiej do ul. Hallera – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Katowice, Miastem Sosnowiec oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, realizacja inwestycji może podlegać podziałowi na odcinki, z uwagi na m.in. własności terenu.

Realizacja inwestycji będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap o długości ok. 2,8 km prowadzi od ul. Bogucickiej, północnym brzegiem Rawy, z przejściem pod wiaduktem DK79 i tunelem przez nasyp linii kolejowej 161, terenami położonymi na wschód od drogi ekspresowej S86, do ul. Hallera. Drugi etap obejmie odcinek od ul. Hallera do połączenia z odcinkiem sosnowieckim. Z uwagi na złożoną sytuację własnościową na tym fragmencie konieczne jest wytyczenie alternatywnego przebiegu trasy. Przebieg ten wykorzysta tereny w dużej mierze należące do miasta Katowice.

Jak będą przebiegać prace?

– Ze względu na kwestie własnościowe, materiały robocze przekazywane miastu na etapie opracowywania koncepcji jednoznacznie wskazują na brak możliwości realizacji jej w standardzie velostrady w zaproponowanym wariancie na odcinku od ulicy Hallera w kierunku Sosnowca oraz na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy Bogucickiej. Miasto Katowice jest jednak zdeterminowane by velostradowe połączenie z Sosnowcem zostało zrealizowane, gdyż jest to projekt istotny nie tylko z punku widzenia mieszkańców Katowic, ale całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu w Urzędzie Miasta Katowice.

Harmonogram kolejnych działań dla tego etapu przewiduje opracowanie w latach 2027-2028 dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem m.in. decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, by w kolejnych latach rozpocząć realizację prac budowlanych. Na odcinku od ul. Bankowej do ul. Bogucickiej, również ze względów własnościowych miasto w uzgodnieniu z GZM zamierza przeprowadzić wymianę nawierzchni istniejących dróg rowerowych na asfaltową i tam, gdzie to możliwe je poszerzy.

– Dokument opracowany przez firmę DMK Inżynieria z Rybnika pokazał stopień skomplikowa-nia całego przedsięwzięcia. Prace obejmowały m.in. przygotowanie analizy wielowariantowej przebiegu velostrady, z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych, przyrodniczych i urbani-stycznych, a także analizę własnościową nieruchomości, przez które trasa miałaby przebiegać – podsumowuje odbiór koncepcji technicznej Beata Drobny, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji w GZM.

Budowa velostrady jest inwestycją liniową, zatem brak możliwości pozyskania nieruchomości nawet na jednym, krótkim odcinku planowanej drogi rowerowej może sprawić, że inwestycja będzie niewykonalna. Opracowana na zlecenie GZM szczegółowa koncepcja techniczna drogi rowerowej wykazała, że na odcinku od ul. Hallera do granicy z Miastem Sosnowiec znajduje się kilkadziesiąt działek o skomplikowanej strukturze własnościowej, w tym kilka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w zakresie ustalenia właściciela. Warto podkreślić, że dla realizacji dróg rowerowych nie posiada zastosowania tzw. „specustawa drogowa”, której zapisy umożliwiają sprawne pozyskiwanie nieruchomości niezbędnych dla budowy lub przebudowy dróg publicznych.

Nie pierwsza Velostrada GZM w Katowicach

Od grudnia 2024 roku w Katowicach rowerzyści korzystają już z odcinka Metropolitalnej Drogi Rowerowej nr 6 pomiędzy Brynowem a Giszowcem. Trasa o długości ponad 4 km cieszy się dużą popularnością mieszkańców – w 2025 roku licznik rowerowy zamontowany na wysokości zjazdu z velostrady w ul. Francuską wskazał blisko 243 tys. przejazdów. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku liczba przejazdów przekroczyła 235 tys.