PGE, Enea, Tauron i Orlen podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. Cztery największe polskie firmy energetyczne zadeklarowały gotowość do wspólnego zaangażowania w proces odbudowy kraju, koncentrując się przede wszystkim na odbudowie i rozwoju infrastruktury energetycznej.

PGE, Enea, Tauron i Orlen podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. Cztery największe polskie firmy energetyczne zadeklarowały gotowość do wspólnego zaangażowania w proces odbudowy kraju, koncentrując się przede wszystkim na odbudowie i rozwoju infrastruktury energetycznej.

Polska od początku wojny wspiera Ukrainę zarówno społecznie, finansowo, jak i militarnie, pełniąc jednocześnie rolę kluczowego zaplecza logistycznego dla pomocy kierowanej za naszą wschodnią granicę. To czyni z nas naturalnego partnera dla Ukrainy i daje nam podstawy do aktywnego uczestniczenia w odbudowie tego kraju przy udziale polskich firm. Dlatego dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego przez cztery spółki z udziałem Skarbu Państwa to historyczna szansa gospodarcza dla naszego biznesu, a także kolejny wyraz wsparcia Polski dla Ukrainy. To także zapowiedź realnego zaangażowania w odbudowę infrastruktury energetycznej na Ukrainie po zakończeniu wojny – mówi Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych.

Energetyka i energia elektryczna stanowią fundament funkcjonowania współczesnej gospodarki – bez nich niemożliwy jest jakikolwiek rozwój. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań na terenie Ukrainy będzie właśnie odbudowa zniszczonej infrastruktury energetycznej. PGE, jako największa polska firma sektora elektroenergetycznego, od lat inwestuje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania, magazyny energii, a także rozwój i modernizację sieci, co czyni ją partnerem o wyjątkowych kwalifikacjach, niezbędnych dla rozwoju nowoczesnych systemów. Kompetencje te stanowią podstawę do prowadzenia rozmów i analiz dotyczących naszego ewentualnego zaangażowania we wsparcie odbudowy infrastruktury energetycznej za naszą wschodnią granicą po zakończeniu działań wojennych – mówi Katarzyna Rozenfeld, Wiceprezeska Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych.

Odbudowa Ukrainy to strategiczny projekt dla całej Europy. To nie tylko przywrócenie zniszczonej infrastruktury. To budowa systemu, który będzie bezpieczniejszy i lepiej dostosowany do współczesnych wyzwań. ORLEN posiada doświadczenie i kompetencje, by włączyć się w ten projekt. Polska może stać się zachodnią bramą dla systemu energetycznego Ukrainy. Doskonale rozumiemy, że bezpieczna Ukraina to bezpieczniejsza Europa – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes ORLENU.

Odbudowa systemu energetycznego Ukrainy to długofalowa inwestycja

w bezpieczeństwo całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jako TAURON jesteśmy wiarygodnym partnerem, gotowym wspierać ten wymagający proces dzięki naszemu doświadczeniu przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych – od modernizacji sieci dystrybucyjnych po transformację systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Łączymy kompetencje technologiczne z odpowiedzialnością biznesową oraz troską o rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa lokalnym społecznościom. Współpracując z partnerami publicznymi i międzynarodowymi, chcemy dzielić się know-how, które pomoże budować nowoczesną, bezpieczną, stabilną i konkurencyjną energetykę Ukrainy - mówi Grzegorz Lot, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Od pierwszych dni wojny Grupa Enea aktywnie wspierała Ukrainę i jej obywateli – zarówno poprzez pomoc humanitarną, jak i wsparcie ukraińskich energetyków w odbudowie zniszczonej infrastruktury. Dziś robimy kolejny krok, przygotowując się do udziału w długofalowym procesie odbudowy systemu energetycznego naszego wschodniego sąsiada. Współpraca największych polskich spółek energetycznych pozwoli połączyć doświadczenie, kompetencje techniczne i potencjał inwestycyjny niezbędny do realizacji tak ambitnego zadania. Wierzymy, że nowoczesna, bezpieczna i odporna infrastruktura energetyczna będzie jednym z fundamentów powojennej odbudowy Ukrainy oraz dalszego wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego całego regionu – powiedział Grzegorz Kinelski, Prezes Enei.

Wspólne kierunki działań

Podpisany list intencyjny ma na celu wypracowanie wspólnych kierunków działań oraz przygotowanie PGE, Enei, Tauronu i Orlenu do udziału w procesie odbudowy Ukrainy. Spółki te już teraz dysponują kapitałem, know-how i doświadczeniem w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych oraz zdolnością do współpracy z administracją publiczną i partnerami międzynarodowymi. Potencjał ten może zostać wykorzystany przy odbudowie i modernizacji ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Celem podejmowanych działań będzie stworzenie warunków do jak najszybszego powrotu mieszkańców Ukrainy do normalnego funkcjonowania oraz odbudowy aktywności gospodarczej kraju.

W perspektywie długoterminowej, odbudowa ukraińskiej infrastruktury energetycznej umożliwi rozwój współpracy transgranicznej oraz wzmocni połączenia energetyczne w regionie i całej Europie.

Zaangażowanie polskich spółek energetycznych w proces odbudowy Ukrainy to kolejny element wielowymiarowego wsparcia udzielanego temu państwu przez Rzeczpospolitą Polskę od początku rosyjskiej agresji. Jednocześnie jest wyrazem solidarności oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne regionu.