PERN i Aramco Fuels Poland podpisały umowę na magazynowanie paliw

PERN podpisał wieloletnią umowę z Aramco Fuels Poland (AFP) dotyczącą świadczenia usług magazynowania paliw w kilku bazach paliw na terenie Polski. W ramach kontraktu operator infrastruktury paliwowej wybuduje do 2028 r. cztery nowe zbiorniki magazynowe - poinformował PERN we wtorkowym komunikacie.

PERN podpisał wieloletnią umowę z Aramco Fuels Poland (AFP) dotyczącą świadczenia usług magazynowania paliw w kilku bazach paliw na terenie Polski. W ramach kontraktu operator infrastruktury paliwowej wybuduje do 2028 r. cztery nowe zbiorniki magazynowe - poinformował PERN we wtorkowym komunikacie.

Zgodnie z umową nowe pojemności magazynowe przeznaczone dla AFP mają zwiększyć możliwości planowania operacji logistycznych i zarządzania zapasami obowiązkowymi. Spółki wskazują również, że inwestycja poprawi stabilność dostaw paliw i zwiększy odporność krajowego systemu paliwowego na zmiany popytu oraz zakłócenia logistyczne związane ze zmieniającymi się kierunkami dostaw.

"Podpisany kontrakt jest kolejnym etapem współpracy PERN i AFP, która opiera się na wspólnym rozumieniu potrzeb polskiego rynku paliwowego oraz odpowiedzialności za ciągłość dostaw. Rozbudowa infrastruktury magazynowej zwiększy możliwości operacyjne systemu w sytuacji rosnącego znaczenia infrastruktury paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PERN Daniel Świętochowski.

"Od wielu lat współpracujemy z PERN w oparciu o partnerskie relacje, zaufanie i dobrą znajomość potrzeb rynku. Rozbudowa pojemności magazynowych zwiększy elastyczność łańcucha dostaw AFP i pozwoli skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku paliw w Polsce" - dodał cytowany w komunikacie prezes AFP Jarosław Kobus.

Umowa z AFP jest elementem szerszego programu inwestycyjnego

PERN podkreślił, że umowa z AFP jest elementem szerszego programu inwestycyjnego realizowanego przez spółkę w obszarze rozbudowy infrastruktury magazynowej i logistycznej. W marcu spółka zawarła umowę na budowę zbiornika o pojemności 33 tys. m sześc. w Bazie Paliw w Koluszkach, a w najbliższym czasie planuje podpisanie kontraktu na budowę kolejnego zbiornika o takiej samej pojemności w Kawicach.

Trwa również postępowanie dotyczące budowy dodatkowego zbiornika o pojemności 24 tys. m sześc. przeznaczonego do magazynowania benzyn w Koluszkach. Jednocześnie projektowanych jest siedem kolejnych zbiorników o łącznej pojemności blisko 250 tys. m sześc. w różnych lokalizacjach w kraju. Jeszcze w tym roku PERN planuje wyłonić wykonawców tych inwestycji.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także w Niemczech - do rafinerii Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw.

W Polsce PERN zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19. bazami paliw, których pojemność wynosi w sumie ponad 2,8 mln metrów sześc., a także 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześc.