Kraj i Świat

Pełczyńska-Nałęcz: Inwestycje w ramach KPO ponad podziałami politycznymi

Inwestycje w ramach KPO powinny być ponad podziałami politycznymi - powiedziała w środę w Kielcach minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 zaapelowała do liderów koalicji rządzącej o podwyższenie drugiego progu podatkowego.

Pap

23 lipca 2026, 08:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Maj/KPRM

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

fot: Krystian Maj/KPRM

Inwestycje w ramach KPO powinny być ponad podziałami politycznymi - powiedziała w środę w Kielcach minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 zaapelowała do liderów koalicji rządzącej o podwyższenie drugiego progu podatkowego.

Podczas wizyty w województwie świętokrzyskim minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że środki z Krajowego Planu Odbudowy przestały być jedynie zapisami w dokumentach, a stały się realnymi projektami zmieniającymi życie mieszkańców regionu. Zaznaczyła, że w samym województwie świętokrzyskim i Kielcach działają już projekty o wartości prawie 3 mld zł. 

Resort funduszy wskazuje na konkretne efekty: zakup niskoemisyjnych autobusów dla Kielc, termomodernizację siedmiu szkół oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne w 20 gminach. Znaczące wsparcie, wynoszące blisko 300 mln zł, trafiło również do trzech świętokrzyskich szpitali, m.in. na nowy sprzęt i oddziały geriatryczne.

Mocno zaakcentowana apolityczność

Szefowa resortu funduszy mocno zaakcentowała apolityczność wydatkowania środków z KPO. 

- Te inwestycje są ponad podziałami politycznymi. - To są inwestycje dla rozwoju, dla Polski lokalnej, dla każdego mieszkańca i mieszkanki województwa świętokrzyskiego - zadeklarowała w Kielcach. 

Minister odniosła się przy tym do głosów opozycji sugerujących brak funduszy, zapraszając marszałek województwa (reprezentującą partię spoza koalicji rządowej) do odwiedzenia trzech Branżowych Centrów Umiejętności, w tym tego w Skarżysku-Kamiennej.

Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że Polska 2050 przejęła odpowiedzialność za KPO z dwuletnim opóźnieniem, a mimo to udało się zakontraktować 100 proc. środków. 

Zaznaczyła, że kluczowym warunkiem koalicji była rezygnacja z dotychczasowych praktyk: - Nic nas nie obchodzi, kto jak dotychczas robił, kto z jakimi jeździł czekami i do swoich, wyłącznie do swoich. Polska 2050 robi te inwestycje dla ludzi. Nieważne na kogo ci ludzie zagłosowali - zapewniła.

Wizja rozwoju prezentowana przez minister opiera się na "solidarności narodowej" i wspieraniu miast takich jak Kielce. Pełczyńska-Nałęcz ostrzegła, że bez celowego wsparcia inwestycyjnego mniejsze i średnie miejscowości zaczną się "zwijać" z powodu kryzysu demograficznego. Celem rządu jest stworzenie takich warunków, by młodzi ludzie chcieli wiązać swoją przyszłość ze Świętokrzyskiem, a nie tylko z największymi metropoliami jak Warszawa czy Kraków.

Reforma podatków konieczna

Równolegle do tematów inwestycyjnych, liderka Polski 2050 podniosła kwestię reformy systemu podatkowego, który uznała za "chory i nienormalny". Głównym postulatem jest podwyższenie drugiego progu podatkowego, aby uchronić średnio zarabiających przed 32-proc. stawką. 

Jako przykład podała nauczycieli, którzy biorąc nadgodziny, wpadają w wyższy próg, podczas gdy osoby zarabiające miliony korzystają z preferencyjnych stawek rzędu 14 proc.

- Miejcie odwagę, dokonajmy wspólnie tej zmiany - zaapelowała do liderów koalicji. 

Minister wyjaśniła, że zmiana drugiego progu to koszt około 10 mld zł, co - w jej ocenie - jest kwotą realną do udźwignięcia w obliczu odpowiedzialności fiskalnej, w przeciwieństwie do podniesienia kwoty wolnej od podatku, która kosztowałaby budżet 60 mld zł. Według niej to właśnie zamrożony drugi próg jest obecnie "największą raną i traumą polskiego systemu podatkowego".

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