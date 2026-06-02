Grupa Azoty podpisała z kilkoma bankami wstępne kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia spółki; m.in. wydłużono ostateczny termin spłaty finansowania do końca 2030 r. oraz ustalono karencję w spłacie rat do końca czerwca 2027 r. - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie giełdowym.

Z wtorkowego komunikatu spółki wynika, że umowę podpisano z PKO BP, BGK, ING BSK, Erste BP, Caixa Bank, Banco Santander, Erste Factoring, ING Factoring, Pekao Faktoring oraz EBI i EBOiR.

Podpisane wstępne warunki, czyli tzw. term sheet przewidują: wydłużenie terminów ostatecznej spłaty finansowania do 31 grudnia 2030 roku, karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku. Ponadto ustalono harmonogram spłat zobowiązań, który zakłada, że do 31 grudnia 2030 roku zostanie spłacone 25 proc. finansowania, a spłata pozostałej części (75 proc.) nastąpi w terminie ostatecznej spłaty.

Do 30 czerwca 2029 roku stronom ma być przedstawiony raport dotyczący sposobu, w jaki Grupa Azoty zamierza refinansować zobowiązania względem nich przypadające do uregulowania w terminie ostatecznej spłaty. Jednocześnie ustanowiono zabezpieczenia na aktywach wybranych spółek z Grupy Azoty. Term sheet wprowadza też mechanizm cash sweep, który zakłada przeznaczenie określonej części nadwyżek środków pieniężnych generowanych przez spółki z Grupy Azoty na wcześniejszą spłatę zadłużenia finansowego objętego restrukturyzacją lub odpowiednio anulowanie limitów odpowiednich finansowań.

Zgodnie z dokumentem na uzgodnionym poziomie utrzymane mają także zostać wskaźniki spółki dot. wysokości nakładów inwestycyjnych, minimalnej płynności, współczynnika zadłużenia netto do EBITDA oraz wskaźnika obsługi zadłużenia. Grupa Azoty ma także dostarczyć informacje związane z reorganizacją oraz procesem inwestycyjnym spółek z jej grupy. Warunkiem jest też pozyskanie przez Grupę środków z emisji akcji w kwocie nie mniejszej niż 500 mln zł do końca lipca 2026 r.

Term sheet - jak podkreślono w komunikacie - ma charakter niewiążący, natomiast jego uzgodnienie i podpisanie stanowi podstawę do wynegocjowania i zawarcia docelowego pakietu długoterminowej dokumentacji restrukturyzacyjnej. "Wstępne warunki wymagają m.in. akceptacji przez wybrane spółki z Grupy Azoty, uzyskania zgód komitetów kredytowych stron finansowania. W następnej kolejności strony przystąpią do uzgadniania długoterminowej dokumentacji restrukturyzacji zadłużenia" - podkreśliła spółka.

Grupa Azoty w I kw. tego roku miała stratę netto na poziomie 210 mln 606 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży równych 3 mld 700 mln 367 tys. zł. W I kw. ub. roku strata Azotów wyniosła ponad 324,9 mln zł, zaś przychody - ponad 3,8 mld zł.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.