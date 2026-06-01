Domański: Gospodarka w światowej czołówce wzrostu gospodarczego

Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego; napędza go silny popyt krajowy - podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który w ten sposób skomentował dane GUS o 3,5-proc. wzroście polskiego PKB w I kwartale tego roku.

1 czerwca 2026, 18:00
Minister zapewnia, że gospodarka ma się dobrze

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski w I kw. 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. rdr w porównaniu do wzrostu o 4,1 proc. rdr w IV kw. 2025 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w I kw. o 0,6 proc. wobec wzrostu o 1,0 proc. kdk w IV kw. Wcześniejszy szybki szacunek GUS wskazywał na wzrost w I kw. 2026 r. na poziomie 3,4 proc. rdr i 0,5 proc. kdk.

"Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu. PKB w I kwartale wzrósł o 3,5 proc. r/r - powyżej wstępnego szacunku i oczekiwań analityków. Motorem wzrostu silny popyt krajowy. Dodatkowo, PMI - wskaźnik wyprzedzający dla przemysłu - osiągnął dziś najwyższy poziom od roku. Mimo globalnej niepewności fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne" - napisał minister Domański na platformie X.

