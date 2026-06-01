W pierwszym kwartale 2026 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły niemal 5,7 mld zł odszkodowań z polis komunikacyjnych OC i AC, o 11,4 proc. więcej niż rok wcześniej - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Najwięcej szkód zgłaszano po zdarzeniach, do których dochodziło w poniedziałki.

Według UFG na koniec pierwszego kwartału aktywnych było ponad 31,2 mln umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego. W okresie od stycznia do marca poszkodowani zgłosili ponad 263 tys. szkód z tych polis, w tym ponad 11 tys. szkód osobowych.

Łączna wartość odszkodowań wypłaconych z OC komunikacyjnego wyniosła 3,2 mld zł, z czego ponad 406 mln zł stanowiły świadczenia związane ze szkodami osobowymi.

Z danych UFG wynika, że najwięcej zdarzeń skutkujących szkodami zgłaszanymi z OC miało miejsce w poniedziałki. Tego dnia doszło do 17,9 proc. wszystkich zdarzeń zgłoszonych z polis OC. Najrzadziej szkody zgłaszano po zdarzeniach mających miejsce w niedziele, które odpowiadały za 6,6 proc. zgłoszeń. Fundusz zwrócił uwagę, że jest to zmiana względem 2025 roku, kiedy najwięcej szkód z OC przypadało na piątki.

W segmencie dobrowolnych ubezpieczeń autocasco na koniec marca aktywnych było ponad 8,3 mln polis. Relacja liczby polis AC do polis OC wyniosła 26,7 proc., co - według UFG - potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy popularności tego rodzaju ochrony.

W pierwszym kwartale zgłoszono blisko 220 tys. szkód z ubezpieczeń AC, a wartość wypłaconych odszkodowań sięgnęła blisko 2,5 mld zł.

Podobnie jak w przypadku OC, najwięcej szkód z AC dotyczyło zdarzeń mających miejsce w poniedziałki. Odpowiadały one za 19,2 proc. wszystkich zgłoszeń. Najrzadziej szkody odnotowywano po zdarzeniach niedzielnych, które stanowiły 8,9 proc. zgłoszeń.

Łącznie z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC wypłacono w pierwszych trzech miesiącach roku niemal 5,7 mld zł odszkodowań.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i chroni sprawcę przed koniecznością pokrywania z własnych środków szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu. AC (auto casco) to ubezpieczenie dobrowolne. Można z niego naprawić szkody we własnym pojeździe.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja dbająca o szczelność systemu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce oraz chroniąca m.in. osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych.