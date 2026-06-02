Miliard złotych z EBI na rozwój sztucznej inteligencji

Allegro uzyskało finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 1 mld zł na rozwój sztucznej inteligencji - poinformowała w poniedziałek platforma. Środki mają być przeznaczone m.in. na stworzenie centrum modeli uczenia maszynowego.

Firma przekazała, że środki z EBI pokryją w nadchodzących latach blisko 40 proc. planowanych nakładów na badania, rozwój i innowacje, w tym stworzenie centrum kompetencyjnego AI dla modeli uczenia maszynowego (ML), dużych modeli językowych (LLM) oraz eksploracji danych.

Cytowany w komunikacie prezes Allegro Marcin Kuśmierz wskazał, że uzyskane finansowanie przyspieszy inwestycje w zaawansowane technologie.

"Nasze wydatki silnie koncentrują się na rozwoju technologicznym i inicjatywach rynkowych. Bezpośrednio inwestujemy w naszych ludzi, pokrywając koszty zatrudnienia inżynierów oprogramowania, analityków danych oraz specjalistów ds. sztucznej inteligencji. Pozyskane fundusze nie tylko umożliwią nam tworzenie i wdrażanie innowacji. Pozwolą nam również na ich skuteczną ochronę, przy jednoczesnym rozwijaniu naszego zaplecza technologicznego poprzez nowe algorytmy, rozwój modeli i udoskonalanie architektury systemowej" - dodał.

Według przekazanych przez firmę informacji, udostępniona przez EBI sześcioletnia linia finansowania ma "konkurencyjną marżę oraz dłuższy termin wykupu w porównaniu do obecnego zadłużenia".

"Nasze nowe partnerstwo jest doskonałym przykładem strategicznej rolę Grupy EBI w stymulowaniu inwestycji, które budują cyfrową, przemysłową i gospodarczą siłę Europy" - ocenił cytowany w komunikacie wiceprezes EBI Marko Primorac.

Allegro to założona 1999 r. w Polsce platforma handlowa - tzw. marketplace. Działa w Europie Środkowo-Wschodniej. Siedziba spółki jest w Luksemburgu, ale notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 r. Allegro zostało kupione przez grupę funduszy inwestycyjnych za 12,7 mld zł.

Europejski Bank Rozwoju jest instytucją Unii Europejskiej. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium Unii. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.