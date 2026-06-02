Kraj i Świat

Za oceanem giełdy wzrosły

Indeksy w USA zwyżkowały na koniec sesji w poniedziałek, a S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Analitycy wskazują, że na obawami o geopolitykę przeważają oczekiwania dotyczące wzrostu spółek z sektora AI.

Pap

2 czerwca 2026, 07:34
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Trump rozchwiał światową gospodarkę

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Indeksy w USA zwyżkowały na koniec sesji w poniedziałek, a S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Analitycy wskazują, że na obawami o geopolitykę przeważają oczekiwania dotyczące wzrostu spółek z sektora AI.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,09 proc. i wyniósł 51.078,88 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 7.599,96 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,42 proc. do 27.086,81 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,4 proc. i wynosi 2.907,44 pkt.

Indeks VIX zyskuje 0,69 proc. i wynosi 15,32 pkt.

Inwestorzy oceniają informacje dotyczące negocjacji USA-Iran. Półoficjalna irańska agencja Tasnim podała w poniedziałek, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu ws. wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Trump oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Trump powiedział w poniedziałek, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie.

"Mimo ataków z obu stron, rynek wciąż wierzy w to, że negocjacje trwają, a porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, wciąż jest możliwe. W miarę jak uwaga skupia się na szeregu publikacji danych makroekonomicznych pod koniec tego tygodnia, inwestorzy będą musieli obserwować rozwój sytuacji, a każde opóźnienie w osiągnięciu porozumienia może wpłynąć negatywnie na nastroje rynkowe" - powiedziała dyrektorka ds. badań XTB, Kathleen Brooks.

Akcje Nvidii wzrosły o 6,5 proc. po tym, jak największa firma świata pod względem kapitalizacji zaprezentowała nowy układ, którego premiera planowana jest na jesień tego roku.

Powiązane tematy:

usa gielda wall street trump gospodarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Samorząd i region

Kolejny etap rewitalizacji szybu „Franciszek” w Rudzie Śląskiej

Władze Rudy Śląskiej podpisały umowę na kolejny etap rewitalizacji zabytkowego kompleksu szybu „Franciszek”. W zdegradowanych poprzemysłowych budynkach powstaną m.in. mieszkania wspomagane, a w przestrzeni pomiędzy budynkami miejsce integracji i aktywności dla mieszkańców.

Samorząd i region

Mija rok od zamknięcia estakady w Chorzowie. Czy wrócą tam samochody?

Dokładnie rok temu całkowicie wyłączono z użytku estakadę w Chorzowie. To była reakcja prezydenta miasta na ekspertyzę, która wskazywała, że może dojść do katastrofy. Zgodnie z ekspertyzą uzupełniającą można tam w ograniczonym zakresie przywrócić ruch. Ale czy to nastąpi? - W tej kwestii decyzja jeszcze nie zapadła. Dyskutujemy, czy będzie to w ogóle miało sens – stwierdził prezydent Chorzowa Szymon Michałek.

Samorząd i region

Znana sieć handlowa z poważnymi zarzutami z UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty sieci sklepów Dino, firmom przewozowym i menedżerom dotyczące zmowy ograniczającej konkurencję na rynku pracy - poinformował we wtorek UOKiK. Przedsiębiorstwom grozi kara do 10 proc. obrotu, a menadżerom - do 2 mln zł.

Artykuł sponsorowany

Zaawansowane rozwiązania do higieny i ochrony urządzeń w procesach technologicznych

W procesach technologicznych higiena oraz ochrona urządzeń stanowią fundament stabilnej i bezpiecznej produkcji. Firmy, które dążą do maksymalizacji żywotności parku maszynowego, coraz chętniej sięgają po chemiczne rozwiązania o wysokiej selektywności działania. Kluczową rolę odgrywają tu substancje powierzchniowo czynne, ponieważ to one determinują skuteczność usuwania zanieczyszczeń, stabilność formulacji oraz poziom zabezpieczenia konstrukcji przed korozją czy degradacją biologiczną.