Za oceanem giełdy wzrosły

Indeksy w USA zwyżkowały na koniec sesji w poniedziałek, a S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Analitycy wskazują, że na obawami o geopolitykę przeważają oczekiwania dotyczące wzrostu spółek z sektora AI.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,09 proc. i wyniósł 51.078,88 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 7.599,96 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,42 proc. do 27.086,81 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,4 proc. i wynosi 2.907,44 pkt.

Indeks VIX zyskuje 0,69 proc. i wynosi 15,32 pkt.

Inwestorzy oceniają informacje dotyczące negocjacji USA-Iran. Półoficjalna irańska agencja Tasnim podała w poniedziałek, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu ws. wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Trump oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Trump powiedział w poniedziałek, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie.

"Mimo ataków z obu stron, rynek wciąż wierzy w to, że negocjacje trwają, a porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, wciąż jest możliwe. W miarę jak uwaga skupia się na szeregu publikacji danych makroekonomicznych pod koniec tego tygodnia, inwestorzy będą musieli obserwować rozwój sytuacji, a każde opóźnienie w osiągnięciu porozumienia może wpłynąć negatywnie na nastroje rynkowe" - powiedziała dyrektorka ds. badań XTB, Kathleen Brooks.

Akcje Nvidii wzrosły o 6,5 proc. po tym, jak największa firma świata pod względem kapitalizacji zaprezentowała nowy układ, którego premiera planowana jest na jesień tego roku.