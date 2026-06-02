Za oceanem giełdy wzrosły
Indeksy w USA zwyżkowały na koniec sesji w poniedziałek, a S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Analitycy wskazują, że na obawami o geopolitykę przeważają oczekiwania dotyczące wzrostu spółek z sektora AI.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Trump rozchwiał światową gospodarkę
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Indeksy w USA zwyżkowały na koniec sesji w poniedziałek, a S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Analitycy wskazują, że na obawami o geopolitykę przeważają oczekiwania dotyczące wzrostu spółek z sektora AI.
Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,09 proc. i wyniósł 51.078,88 pkt.
S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 7.599,96 pkt.
Nasdaq Composite zwyżkował o 0,42 proc. do 27.086,81 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,4 proc. i wynosi 2.907,44 pkt.
Indeks VIX zyskuje 0,69 proc. i wynosi 15,32 pkt.
Inwestorzy oceniają informacje dotyczące negocjacji USA-Iran. Półoficjalna irańska agencja Tasnim podała w poniedziałek, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu ws. wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Trump oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Trump powiedział w poniedziałek, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie.
"Mimo ataków z obu stron, rynek wciąż wierzy w to, że negocjacje trwają, a porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, wciąż jest możliwe. W miarę jak uwaga skupia się na szeregu publikacji danych makroekonomicznych pod koniec tego tygodnia, inwestorzy będą musieli obserwować rozwój sytuacji, a każde opóźnienie w osiągnięciu porozumienia może wpłynąć negatywnie na nastroje rynkowe" - powiedziała dyrektorka ds. badań XTB, Kathleen Brooks.
Akcje Nvidii wzrosły o 6,5 proc. po tym, jak największa firma świata pod względem kapitalizacji zaprezentowała nowy układ, którego premiera planowana jest na jesień tego roku.