Państwowy gigant powołał do rady nadzorczej dwóch nowych członków

Obradujące we wtorek w Płocku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu powołało do rady nadzorczej, na wniosek Skarbu Państwa, prezesa KGHM Polska Miedź Remigiusza Paszkiewicza i Marcina Siudy, dyrektora pionu finansów w Polskim Holdingu Hotelowym. Po tych głosowaniach obrady się zakończyły.

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Obradujące we wtorek w Płocku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu powołało do rady nadzorczej, na wniosek Skarbu Państwa, prezesa KGHM Polska Miedź Remigiusza Paszkiewicza i Marcina Siudy, dyrektora pionu finansów w Polskim Holdingu Hotelowym. Po tych głosowaniach obrady się zakończyły.

W pierwszej kolejności ZWZ Orlenu ustaliło liczbę członków rady nadzorczej na 11 osób. Następnie rozpatrywany był punkt - zmiany w składzie rady nadzorczej, który do porządku obrad został dodany na wniosek Skarbu Państwa. Na jego wniosek do rady nadzorczej powołani zostali prezes KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz oraz dyrektor finansowy w Polskim Holdingu Hotelowym Marcin Siudy.

Jak wynika z przegłosowanych przez ZWZ uchwał, Paszkiewicz obejmie funkcję w radzie nadzorczej Orlenu 1 lipca tego roku, natomiast Siudy został powołany z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie, czyli od wtorku.

W radzie nadzorczej Orlenu pozostali: Przemysław Ciszak - przewodniczący, Aleksander Kappes - wiceprzewodniczący i Katarzyna Łobos - sekretarz, a także członkowie - Tomasz Zieliński, Ewa Gąsiorek, Marian Sewerski, Ewa Sowińska i Piotr Wielowieyski.

Ciszak został powołany na szefa rady nadzorczej Orlenu w październiku 2025 r. przez obradujące wtedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na wniosek Skarbu Państwa. Natomiast Kappes, także jako kandydat Skarbu Państwa, został wybrany do rady nadzorczej w listopadzie 2025 r., gdy NWZ kontynuowało obrady.

Z kolei Katarzyna Łobos, Ewa Gąsiorek, Tomasz Zieliński, Piotr Wielowieyski, Marian Sewerski, Ewa Sowińska weszli do rady nadzorczej Orlenu w czerwcu 2025 r., decyzją ówczesnego ZWZ. Wszyscy, poza Ewą Sowińską, która była kandydatką Nationale-Nederlanden OFE, zostali zgłoszeni wtedy przez Skarb Państwa.

Zgodnie ze statutem spółki w skład rady nadzorczej może wchodzić tam od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący, przy czym powołuje i odwołuje ich Walne Zgromadzenie z wyjątkiem jednego, który jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa - to minister aktywów państwowych, przy czym w tym przypadku nie jest wymagana zgoda pozostałych akcjonariuszy.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE 5,17 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,93 proc.

Wcześniej, przed zmianami w radzie nadzorczej, wtorkowe ZWZ Orlenu udzieliło absolutorium jej członkom, w tym b. przewodniczącemu Wojciechowi Popiołkowi oraz jego następcy Przemysławowi Ciszakowi, a także zarządowi, który kończy wspólną kadencję.

Zarząd Orlenu mijającej kadencji liczy dziesięć osób wraz prezesem, którym od kwietnia 2024 r. jest Ireneusz Fąfara. Rada nadzorcza spółki, rozstrzygając wcześniej ogłoszony konkurs, powołała 2 czerwca na nową kadencję, rozpoczynającą się po dniu odbycia obecnego ZWZ, osiem osób z wcześniejszego składu zarządu, w tym ponownie na prezesa Ireneusza Fąfarę, a pozostałych na stanowiska wiceprezesów: ds. finansowych - Sławomira Jędrzejczyka, ds. downstream - Ireneusza Sitarskiego, ds. operacyjnych - Roberta Soszyńskiego, ds. consumers and products - Marka Balawejdera, ds. rozwoju i inwestycji - Marcina Wasilewskiego, ds. energy - Sławomira Staszaka oraz ds. upstream - Wiesława Prugara.