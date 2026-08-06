Państwowy gigant chwali się dobrymi wynikami

EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2026 roku wzrosła do 2 mld 719 mln zł w porównaniu do 2 mld 174 mln zł rok wcześniej, a w samym II kwartale br. wzrosła do 1 mld 190 mln zł z 1 mld 10 mln zł - podała spółka w opublikowanym w czwartek raporcie półrocznym.

EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2026 roku wzrosła do 2 mld 719 mln zł w porównaniu do 2 mld 174 mln zł rok wcześniej, a w samym II kwartale br. wzrosła do 1 mld 190 mln zł z 1 mld 10 mln zł - podała spółka w opublikowanym w czwartek raporcie półrocznym.

W I połowie 2026 roku linia biznesowa detal zanotowała EBITDA w wysokości 393 mln zł w porównaniu do 124 mln zł w analogicznym okresie 2025 r. Spółka podała, że kluczowy wpływ na wzrost wyniku miała korzystna zmiana stanu rezerw na kontrakty rodzące obciążenia oraz wyższa masa marży na sprzedaży energii klientom biznesowym, co było związane z wyższym wolumenem sprzedaży (efekt większej kontraktacji), a także z wyższymi marżami jednostkowymi.

To naprawdę niezłe wyniki

Wzrost o 284 mln zł, do poziomu 1 mld 919 mln zł odnotowano w linii biznesowej dystrybucja. Energa podała, że istotny wpływ na ten wzrost miała przede wszystkim wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi), co było efektem wyższego wolumenu usługi dystrybucyjnej, a także niższych strat sieciowych.

Największy udział w EBITDA Grupy w I półroczu br. miała linia biznesowa dystrybucja (71 proc.), natomiast udział linii biznesowej Nowa Energetyka wyniósł 10 proc., Energetyka Zawodowa 1 proc., Ciepłownictwo 2 proc., a linii biznesowej detal 14 proc.

Zysk z działalności operacyjnej grupy w I półroczu 2026 roku wyniósł 1 mld 958 mln zł w porównaniu do 1 mld 464 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2026 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 11 mld 198 mln zł wobec 10 mld 908 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2025 roku. Energa podała, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów w ujęciu rdr był wyższy wolumen usługi dystrybucyjnej.

Łączne przychody grupy Energa z Rynku Mocy w I półroczu 2026 roku wyniosły 234 mln zł (115 mln zł w samym II kwartale 2026 roku) wobec 156 mln zł w I półroczu 2025 roku (75 mln zł w samym II kwartale 2025 roku).

Kontrolowana przez Orlen Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna liczy 200 tys. km i obejmuje około jednej czwartej powierzchni kraju. Firma zasila około 3,4 mln klientów.