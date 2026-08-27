Państwowy gigant chce kontynuować podwyższanie kapitału zakładowego

Grupa Azoty chce kontynuować proces podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do około 33,7 mln akcji - poinformowała w środę Grupa. Wiceprezes Azotów Jacek Podgórski wskazał, że emisja jest częścią szerszego planu odbudowy stabilności finansowej Grupy.

Grupa Azoty chce kontynuować proces podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do około 33,7 mln akcji - poinformowała w środę Grupa. Wiceprezes Azotów Jacek Podgórski wskazał, że emisja jest częścią szerszego planu odbudowy stabilności finansowej Grupy.

"Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (...) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2026 roku podjął uchwałę w sprawie kontynuacji procesu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki" - poinformowała Grupa w komunikacie giełdowym w środę.

Wydłużyć termin realizacji transakcji

W informacji prasowej jej przedstawiciele zaznaczyli, że uchwała w sprawie realizacji planu podwyższenia kapitału ma zostać przyjęta podczas zwołanego na 22 września br. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ). Ma ona zapewnić wydłużenie terminu realizacji transakcji i pozwolić na sfinalizowanie emisji do 33,7 mln akcji serii E skierowanej do Skarbu Państwa.

"Nowa uchwała zastąpi dotychczasowe rozstrzygnięcie NWZ z 13 marca br., zachowując wszystkie jego kluczowe parametry. Konieczność jej podjęcia wiąże się bezpośrednio z wymogami Kodeksu spółek handlowych, który ogranicza możliwość zgłoszenia podwyższenia kapitału do rejestru sądowego (KRS) do sześciu miesięcy od momentu podjęcia decyzji" - podała spółka.

W przypadku obowiązującej uchwały okres ten upływa 13 września, dlatego nowa uchwała pozwoli Grupie dokończyć całą procedurę również po upływie tego terminu.

Jak zaznaczył wiceprezes Grupy Azoty Jacek Podgórski cytowany w komunikacie, emisja akcji jest częścią szerszego planu odbudowy stabilności finansowej Grupy Azoty. Jego zdaniem realizacja tego planu wymaga "spójnych, wielopoziomowych działań i porozumień". Podgórski ocenił, że transakcja przyspieszy transformację spółki oraz zwiększy jej możliwości "finansowania kluczowych projektów rozwojowych".

Grupa Azoty przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję do 33 mln 726 tys. 465 nowych akcji serii E. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji będzie mogła zostać zawarta nie później niż do sześciu miesięcy od podjęcia uchwały. Po przeprowadzeniu transakcji udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Grupy Azoty nie przekroczy 50 proc.

Na początku czerwca Grupa Azoty poinformowała, że podpisała z kilkoma bankami wstępne kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia spółki; m.in. wydłużono ostateczny termin spłaty finansowania do końca 2030 r. oraz ustalono karencję w spłacie rat do końca czerwca 2027 r. Umowę podpisano z: PKO BP, BGK, ING BSK, Erste BP, Caixa Bank, Banco Santander, Erste Factoring, ING Factoring, Pekao Faktoring oraz EBI i EBOiR.

W I kwartale br. Grupa Azoty miała stratę netto na poziomie 210 mln 606 tys. zł, przy przychodach ze sprzedaży równych 3 mld 700 mln 367 tys. zł. W I kw. ub. roku strata Azotów wyniosła ponad 324,9 mln zł, zaś przychody - ponad 3,8 mld zł.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych i jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Grupa - jak podała - dąży do dalszego wzmocnienia pozycji drugiego największego producenta nawozów w Unii Europejskiej, przekroczenia 50 proc. udziału w polskim rynku nawozowym oraz obsługi rocznego wolumenu ponad 3 mln ton chemikaliów w segmencie logistyki, w tym importowanego amoniaku. Strategia przewiduje również redukcję śladu węglowego o 9 proc. do 2030 roku względem 2024 roku.