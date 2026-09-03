Pamiętają o pacyfikacji kopalni Wujek. Wyrosną kolejne drzewa pamięci

Po wakacyjnej przerwie, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kontynuuje akcję sadzenia w szkołach drzew pamięci im. Dziewięciu Górników z Wujka.

Po wakacyjnej przerwie, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kontynuuje akcję sadzenia w szkołach drzew pamięci im. Dziewięciu Górników z Wujka.

Inicjatywa ma upamiętnić śmierć dziewięciu uczestników strajku w kopalni "Wujek" w Katowicach, którzy zginęli 16 grudnia 1981 roku od milicyjnych kul. Jest prowadzona 45. rocznicę pacyfikacji kopalni oraz z okazji ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku Dziewięciu Górników z "Wujka".

Jak informuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, w ostatnich dniach zostały posadzone kolejne drzewa pamięci poległych górników. Sadzenie drzewek odbyło się w w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach oraz w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.