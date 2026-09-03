Po szychcie

Pamiętają o pacyfikacji kopalni Wujek. Wyrosną kolejne drzewa pamięci

Po wakacyjnej przerwie, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kontynuuje akcję sadzenia w szkołach drzew pamięci im. Dziewięciu Górników z Wujka. 

Robert Passia

Robert Passia

3 września 2026, 09:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W tym roku przypada 45. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Po wakacyjnej przerwie, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kontynuuje akcję sadzenia w szkołach drzew pamięci im. Dziewięciu Górników z Wujka. 

Inicjatywa ma upamiętnić śmierć dziewięciu uczestników strajku w kopalni "Wujek" w Katowicach, którzy zginęli 16 grudnia 1981 roku od milicyjnych kul. Jest prowadzona 45. rocznicę pacyfikacji kopalni oraz z okazji ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku Dziewięciu Górników z "Wujka".

Jak informuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, w ostatnich dniach zostały posadzone kolejne drzewa pamięci poległych górników. Sadzenie drzewek odbyło się w w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach oraz w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.

Po wakacyjnej przerwie inicjatywa będzie prowadzona także w szkołach poza woj. śląskim. Jeszcze we wrześniu drzewa sadzone będą w Rostarzewie, Koszalinie, Grodzisku Wielkopolskim i Bydgoszczy. Do akcji prowadzonej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności wraz z Nadleśnictwem Katowice mogą przyłączyć się też kolejne placówki. Kwestionariusz znajduje się na stronie ŚCWiS. 

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