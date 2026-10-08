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Otwarcie wystawy „Nasza kopalnia” w Będzinie. Historia KWK Grodziec ocalała od zapomnienia

10 października 2026 r. w Będzinie-Grodźcu zostanie otwarta stała wystawa „Nasza kopalnia”, w całości poświęcona historii nieistniejącej już Kopalni Węgla Kamiennego Grodziec. Ekspozycja, przygotowana w Izbie Tradycji Górniczych Stowarzyszenia Gwarków Zagłębia (SGZ), powstała dzięki zaangażowaniu byłych górników i mieszkańców, którzy udostępnili prywatne pamiątki – mundury, fotografie, dokumenty i przedmioty codziennego użytku z czasów, gdy kopalnia tętniła życiem.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

8 października 2026, 16:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Fotopolska.eu

Dawna kopalnia Grodziec w Będzinie

fot: Fotopolska.eu

10 października 2026 r. w Będzinie-Grodźcu zostanie otwarta stała wystawa „Nasza kopalnia”, w całości poświęcona historii nieistniejącej już Kopalni Węgla Kamiennego Grodziec. Ekspozycja, przygotowana w Izbie Tradycji Górniczych Stowarzyszenia Gwarków Zagłębia (SGZ), powstała dzięki zaangażowaniu byłych górników i mieszkańców, którzy udostępnili prywatne pamiątki – mundury, fotografie, dokumenty i przedmioty codziennego użytku z czasów, gdy kopalnia tętniła życiem.

Gdzie i kiedy odbędzie się otwarcie?

Wydarzenie rozpocznie się o 13:30 zbiórką na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i ul. Konopnickiej w Będzinie-Grodźcu. Uczestnicy przejdą w asyście Górniczej Orkiestry Dętej z Czeladzi do miejsca uroczystości – budynku Izby Tradycji Górniczych przy Placu Skarbińskich 1.

Program otwarcia przewiduje:

  • 14:00 – część oficjalna
  • 14:30 – uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy „Nasza kopalnia”
  • 15:30–16:00 – koncert Górniczej Orkiestry Dętej KWK Sośnica z Gliwic

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.

„Nasza kopalnia” – górnicze dziedzictwo Będzina

Prace nad wystawą trwały ponad rok. Jak podkreślają organizatorzy ze Stowarzyszenia Gwarków Zagłębia, celem przedsięwzięcia było zachowanie i udokumentowanie lokalnego dziedzictwa górniczego, które bez takiej inicjatywy mogłoby ulec rozproszeniu lub zapomnieniu.

Na ekspozycji znalazły się eksponaty pochodzące z prywatnych zbiorów rodzin byłych pracowników KWK Grodziec: legitymacje pracownicze, odznaczenia, medale, marki górnicze, dokumenty, a także mundury i fotografie ukazujące codzienne życie zakładu i jego załogi. Dzięki tym przedmiotom odwiedzający będą mogli prześledzić historię kopalni od momentu jej powstania aż do likwidacji w 1998 r.

Prawie stuletnia historia kopalni Grodziec

Kopalnia Węgla Kamiennego Grodziec działała w latach 1899–1998 i przez niemal cały XX wiek stanowiła jedno z najważniejszych miejsc pracy dla mieszkańców Grodźca i okolic. Powstała w okresie intensywnej industrializacji Zagłębia Dąbrowskiego i przez dziesięciolecia była nie tylko zakładem przemysłowym, ale także przestrzenią, wokół której kształtowało się życie lokalnej społeczności.

Po zamknięciu kopalni w latach 90., w ramach restrukturyzacji polskiego górnictwa, ślad po niej pozostał głównie w pamięci byłych pracowników i ich rodzin. Wystawa „Nasza kopalnia” ma na celu przywrócenie tej historii szerszej publiczności i pokazanie, jak istotną rolę odgrywało górnictwo w rozwoju regionu.

Izba Tradycji Górniczych – nowy dom dla górniczych pamiątek

Izba Tradycji Górniczych w Będzinie-Grodźcu została otwarta 27 listopada 2025 r. w Ośrodku Kultury Będzin-Grodziec przy Placu Skarbińskich 1. Jej powstanie było możliwe dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przestrzeń ta ma na celu dokumentowanie i upowszechnianie historii zagłębiowskiego górnictwa, a wystawa „Nasza kopalnia” jest pierwszą stałą ekspozycją w pełni poświęconą jednej kopalni.

Stowarzyszenie Gwarków Zagłębia nadal zachęca mieszkańców do przekazywania materiałów związanych z KWK Grodziec. Osoby posiadające tego typu pamiątki mogą kontaktować się mailowo pod adresem: stowarzyszenie@gwarkowie.bedzin.pl.

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