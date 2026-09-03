Górnictwo

Ostre strzelanie w polskich kopalniach – bywało niebezpiecznie, mamy dane

W latach 2021-2025 w górnictwie odkrywkowym zaistniało 8 niebezpiecznych zdarzeń związanych ze stosowaniem środków strzałowych, w wyniku których zaistniał jeden wypadek (2025 r.) powodujący czasową niezdolność do pracy. W 2025 r. odnotowano dwa niebezpieczne zdarzenia związane ze stosowaniem środków strzałowych – podaje Wyższy Urząd Górniczy

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

3 września 2026, 16:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Jarosław Galusek/ARC

Robotom strzałowym w zakładach górniczych towarzyszą szczególne środki ostrożności, zarówno pod ziemią jak i na powierzchni.

fot: Jarosław Galusek/ARC

W latach 2021-2025 w górnictwie odkrywkowym zaistniało 8 niebezpiecznych zdarzeń związanych ze stosowaniem środków strzałowych, w wyniku których zaistniał jeden wypadek (2025 r.) powodujący czasową niezdolność do pracy. W 2025 r. odnotowano dwa niebezpieczne zdarzenia związane ze stosowaniem środków strzałowych – podaje Wyższy Urząd Górniczy

Trudno wyobrazić sobie górnictwa bez materiałów wybuchowych. W całym polskim przemyśle wydobywczym rocznie zużywa się kilkadziesiąt tysięcy ton górniczych materiałów wybuchowych oraz ponad 10 mln sztuk zapalników. W kopalniach używa się m.in. dynamitu, metanitu, materiału, któremu podczas wybuchu nie towarzyszy płomień, więc można go stosować w kopalniach zagrożonych wybuchem gazów palnych oraz heksogenu, jednego z najsilniejszych materiałów wybuchowych kruszących.

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

W zakładach górniczych mogą być stosowane materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego. Są to środki strzałowe w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego oraz sprzęt strzałowy, czyli wyroby służące do bezpiecznego przewożenia środków strzałowych, przenoszenia środków strzałowych, ich przechowywania, sporządzania materiałów wybuchowych, wprowadzania materiałów wybuchowych, wprowadzania ładunków materiału wybuchowego, konstruowania obwodów strzałowych, ich sprawdzania, odpalania ładunków materiałów wybuchowych oraz wykonywania więcej niż jednej czynności wymienionej powyżej.

W latach 2021-2025 w górnictwie odkrywkowym zaistniało 8 niebezpiecznych zdarzeń związanych ze stosowaniem środków strzałowych, w wyniku których zaistniał jeden wypadek (2025 r.) powodujący czasową niezdolność do pracy. W 2025 r. odnotowano dwa niebezpieczne zdarzenia związane ze stosowaniem środków strzałowych – podał Wyższy Urząd Górniczy.

W 2020 r. w KWK Bobrek-Piekary w Bytomiu jeden górnik doznał obrażeń powodujących czasową niezdolność do pracy.

Natomiast w 2025 r. dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych wydali łącznie 6 pozwoleń na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub na wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ (z łaciny „na miejscu”) oraz 14 pozwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego.

Prezes WUG nadaje także numery identyfikacyjne materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego z wyłączeniem wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych klasy 4.1) i wpisuje je do rejestru. W 2025 r. wydano 6 świadectw nadania takich numerów. 

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