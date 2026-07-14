Cała ul. Grota-Roweckiego w Sosnowcu zostanie wreszcie wyremontowana. Miasto na modernizację ostatniego odcinka tej drogi otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Cała ul. Grota-Roweckiego w Sosnowcu zostanie wreszcie wyremontowana. Miasto na modernizację ostatniego odcinka tej drogi otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kluczowa trasa do centrum Sosnowca

Ulica gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu to jedna z dwóch głównych dróg dojazdowych od ekspresowej trasy S86 do centrum miasta. W poprzednich latach miasto zmodernizowało tę drogę na odcinku od S86 do centrum. Teraz wyremontowana zostanie pozostała jej część – od węzła z trasą S86 do granicy z sąsiednią Czeladzią.

Koszt planowanej inwestycji to 7,7 mln zł, z czego 3,7 mln zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek, 13 lipca 2026 r.

– Cieszę się, że Sosnowiec do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył wniosek, który pozwala na przebudowę drogi prowadzącej do Czeladzi. Tego typu inwestycje rozwiązują nie tylko problemy Sosnowca, ale także problemy aglomeracyjne – mówił podczas podpisania umowy wojewoda śląski Marek Wójcik.

Zakres planowanych prac na ul. Grota-Roweckiego

W ramach inwestycji zaplanowano: przebudowę jezdni i chodników, budowę drogi dla rowerów, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, budowę wyniesionego skrzyżowania z ul. Plonów (odcinek jezdni dwukierunkowej), budowę azylu dla pieszych, przebudowę skrzyżowania ul. Grota-Roweckiego z ul. Okólną, budowę doświetlenia przejść dla pieszych oraz dojście do przejść i przejazdów rowerowych.

– Będziemy musieli zastanowić się nad organizacją ruchu drogowego, ponieważ ta droga to nie tylko tranzyt do Czeladzi, ale wiele prywatnych posesji oraz różnych działalności gospodarczych. W takim wypadku prace muszą tak przebiegać, aby nikomu zbyt bardzo nie utrudniać możliwości funkcjonowania. Kilka lat temu modernizowaliśmy odcinek od S86 do al. Mireckiego, teraz została ta ostatnia część i już całość – ta główna arteria – będzie w dobrym stanie, tak żeby można było spokojnie podróżować między miastami naszej aglomeracji – informuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 kwietnia 2028 r. Wykonawca najpierw musi opracować dokumentację projektową, na co ma 12 miesięcy. Następnie rozpocznie się modernizacja drogi.