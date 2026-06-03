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Osiedle przy ul. Kosmicznej w katowickim Giszowcu gotowe do użytkowania

Realizacja jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie inwestycji mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Kosmicznej 57 b–h zakończona. Mieszkania są gotowe do użytkowania i czekają na nowych najemców.

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RED

3 czerwca 2026, 15:17
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Katowice/M. Malina

Osiedle przy ul. Kosmicznej jest czwartą inwestycją KTBS w Giszowcu

fot: UM Katowice/M. Malina

Realizacja jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie inwestycji mieszkaniowych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Kosmicznej 57 b–h zakończona. Mieszkania są gotowe do użytkowania i czekają na nowych najemców.

Nowe osiedle obejmuje 111 mieszkań zlokalizowanych w siedmiu trzy- i czterokondygnacyjnych budynkach. Inwestycja wyróżnia się nowoczesną architekturą, wysokim standardem wykonania oraz szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, które znacząco ograniczają zużycie energii i wpływ zabudowy na środowisko naturalne.

– Osiedle przy ul. Kosmicznej to przykład konsekwentnej realizacji idei miasta przyjaznego do życia. Oddajemy mieszkańcom przestrzeń nowoczesną, komfortową i jednocześnie odpowiedzialną środowiskowo – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W przypadku tej inwestycji wpłynęło ponad 230 wniosków w naborze na najemców mieszkań. Ponad dwukrotnie większa liczba złożonych wniosków niż oferowanych mieszkań pokazuje, że rozwój miejskiej oferty mieszkaniowej w oparciu o budownictwo społeczne cieszy się dużym zainteresowaniem. To stabilny wynajem z czynszem często niższym niż rynkowy – dodaje prezydent. 

Nabór wniosków o najem zakończył się 20 lutego 2026. Zakończyła się także procedura weryfikacji wniosków. Dla każdego typu mieszkań – jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych – przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu, druga natomiast gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. W kolejnym etapie pracownicy Katowickiego TBS kontaktują się z osobami ujętymi na listach najemców w celu rozpoczęcia procesu wyboru mieszkań oraz podpisywania umów partycypacji.

- Katowice potrafią w budownictwo społeczne. Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest trudna, dlatego ważne jest, żebyśmy jako państwo, jako rząd, jako samorząd, zapewniali alternatywę, a Katowice z tą inwestycją mogą służyć jako przykład. To projekt wyjątkowo nowoczesny, z szeregiem proekologicznych rozwiązań i wykonany w wysokim standardzie – powiedziała Monika Sikora, wiceministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Inwestycja zakończona i gotowa do przekazania mieszkańcom

Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace budowlane, instalacyjne oraz związane z zagospodarowaniem terenu zakończono do 25 marca. W związku tym osiedle formalnie oddane zostało do użytkowania. 

– To inwestycja, która od początku była dla nas szczególna. Dziś możemy powiedzieć, że stworzyliśmy osiedle spełniające najwyższe standardy jakości, funkcjonalności i ekologii. Kosmiczna wyznacza nowy kierunek w projektowaniu naszych kolejnych przedsięwzięć – mówi Bronisława Kieczka, prezes Katowickiego TBS.

Ekologia i nowoczesne technologie

Osiedle wyposażono w pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz systemy zarządzania energią, dzięki czemu spełnia wymagania budynków niskoemisyjnych Istotnym elementem inwestycji jest również nowoczesna gospodarka wodna – ogrody deszczowe oraz zbiornik retencyjny umożliwiają ponowne wykorzystanie wody opadowej, m.in. do podlewania zieleni i celów bytowych. Rozwiązania te nie tylko ograniczają koszty eksploatacji, ale także wspierają lokalny mikroklimat i bioróżnorodność.

111 mieszkań dla różnych potrzeb

W ramach inwestycji powstały mieszkania o zróżnicowanych metrażach – od kawalerek o pow. 34 m2 po przestronne, czteropokojowe mieszkania o powierzchni przekraczającej 100 m². Każde mieszkanie posiada balkon, taras lub ogródek, a część z nich także garderoby.

Do dyspozycji mieszkańców oddano garaże podziemne, komórki lokatorskie, rowerownie i wózkownie. Całość uzupełnia starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna oraz tereny zielone.

Przestrzeń do życia i rekreacji

Osiedle zostało wzbogacone o strefę rekreacyjną z placem zabaw, terenami zielonymi oraz elementami małej architektury. Przemyślany układ przestrzeni wspólnych oraz ograniczenie ruchu samochodowego wewnątrz osiedla sprawiają, że jest to miejsce bezpieczne, spokojne i sprzyjające codziennemu wypoczynkowi mieszkańców.

Projekt doceniony i współfinansowany

Inwestycja przy ul. Kosmicznej została wyróżniona nagrodą specjalną w konkursie PLGBC Green Building Awards 2023, a jej koncepcja architektoniczna powstała w wyniku konkursu organizowanego przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz KTBS. Osiedle uzyskało również precertyfikat „Zielony Dom”, potwierdzający spełnienie wysokich standardów zrównoważonego budownictwa.

Koszt realizacji inwestycji wraz z gruntem wyniósł ok. 74,7 mln zł. Projekt został współfinansowany ze środków zewnętrznych w wysokości ponad 43 mln zł, pochodzących m.in. z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Planu Rozwojowego. Pozostałe środki pochodzą z kredytu bankowego, partycypacji przyszłych najemców oraz środków własnych KTBS. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi po zakończeniu procedur weryfikacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Osiedle przy ul. Kosmicznej jest czwartą inwestycją KTBS w Giszowcu i jednocześnie jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie realizacji w historii spółki.

KTBS już planuje kolejne społeczne inwestycje mieszkaniowe w różnych częściach Katowic

Katowickie TBS planuje i realizuje inwestycje obejmujące łącznie niemal 400 mieszkań w różnych częściach Katowic, co ma wspierać zasób mieszkaniowy miasta i jego zrównoważony rozwój.

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa przy ul. Kossutha 11 na osiedlu Witosa, gdzie powstanie ok. 80 mieszkań w budynku mieszkalno-usługowym z garażem podziemnym. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2029 roku.

KTBS przygotowuje także osiedle w rejonie ulic Andersa i Korczaka – około 168 mieszkań w ośmiu budynkach wraz z infrastrukturą i terenami rekreacyjnymi. Budowa ma ruszyć w 2027 roku i zakończyć się w III kwartale 2029 r.
W fazie koncepcyjnej pozostaje inwestycja przy ul. Hadyny w Kokocińcu, zakładająca budowę ok. 100 mieszkań w niskiej zabudowie z dużą ilością zieleni i przestrzenią parkową. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji planowane jest na koniec 2028 roku.

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