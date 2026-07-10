Osiągnięto ważny etap w pracach nad Pakietem o Europejskich Sieciach Energetycznych – Parlament Europejski i Rada UE przyjęły stanowiska negocjacyjne w sprawie dyrektywy dotyczącej przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń.

Teraz czas na trilogi

To spotkania trójstronne będące nieformalnymi negocjacjami ustawodawczymi w Unii Europejskiej, których celem jest wypracowanie kompromisu w sprawie nowych przepisów. Uczestniczą w nich przedstawiciele trzech instytucji: Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Pod koniec czerwca 2026 r. Rada UE uzgodniła stanowisko negocjacyjne (podejście ogólne) w sprawie dyrektywy dotyczącej przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń. Następnie na początku lipca Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła swoje stanowisko, formalnie zatwierdzone 8 bm. w trakcie trwającej sesji plenarnej PE w Strasburgu. Pozwala to na rozpoczęcie negocjacji międzyinstytucjonalnych (tzw. trilogów) między Radą UE, Parlamentem Europejskim (PE) i Komisją Europejską (KE) – I tura rozmów zaplanowana jest na 14 lipca w Brukseli.

Jak informuje Polski Komitet Energii Elektrycznej: Pozytywnie należy ocenić to, że instytucje unijne dostrzegają kluczowe znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, jak też potrzebę wsparcia rozwoju projektów infrastrukturalnych poprzez ułatwienia w procedurach wydawania zezwoleń.

Kompromis to podstawa

Stanowisko Rady to kompromis pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych państw – duża dobrowolność w stosowaniu mechanizmów upraszczających procedury administracyjne.

Rada m.in. wydłużyła maksymalne terminy przyłączeń do sieci elektroenergetycznej (określone we wniosku KE) pod warunkiem nie naruszania zasad bezpieczeństwa pracy systemu, odrzuciła proponowane przez KE stosowanie tzw. „milczącej zgody” w procedurach przyłączeniowych, dodała możliwość wydłużenia w szczególnych przypadkach terminów na uzyskanie decyzji administracyjnych dla inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, jak też zaproponowała uelastycznienie mechanizmu dzielenia się korzyściami z lokalną społecznością.

Milcząca zgoda

W raporcie komisji ITRE Parlament opowiedział się m.in. za przyspieszeniem (skróceniem terminów, zgodnie z propozycją KE) procedur wydawania decyzji administracyjnych dla inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną, odnawialne źródła energii, magazyny energii oraz infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, jak też zaproponował podniesienie progów mocy, od których wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnych.

Ponadto, utrzymana została proponowana przez KE zasada stosowania tzw. „milczącej zgody” w procedurach przyłączeniowych, jednak wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Z kolei terminy w procedurach przyłączeniowych zostały wydłużone.