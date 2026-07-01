Energetyka

Orlen szykuje się do uruchomienia produkcji z nowego złoża na Morzu Północnym

Orlen Upstream Norway, wspólnie z partnerami koncesyjnymi, podjął ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie zagospodarowania złoża Cerisa na Morzu Północnym. Koncern pozyska z niego 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym ok. 0,8 mld m sześc. gazu ziemnego. Początek wydobycia zaplanowano na 2027 rok.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

1 lipca 2026, 13:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: © Vår Energi

Jest decyzja inwestycyjna w sprawie zagospodarowania złoża Cerisa na Morzu Północnym

fot: © Vår Energi

Orlen Upstream Norway, wspólnie z partnerami koncesyjnymi, podjął ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie zagospodarowania złoża Cerisa na Morzu Północnym. Koncern pozyska z niego 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym ok. 0,8 mld m sześc. gazu ziemnego. Początek wydobycia zaplanowano na 2027 rok.

Złoże Cerisa zostało odkryte w czerwcu 2024 roku na koncesji PL636, położonej ok. 120 km na północ od Bergen. Operatorem koncesji jest Vår Energi a pozostałymi partnerami, obok Orlen Upstream Norway, Inpex Idemitsu Norge i DNO Norge.

– Cerisa pokazuje skuteczność Orlenu na każdym etapie działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Między odkryciem złoża a opracowaniem planu jego zagospodarowania minęły zaledwie dwa lata a za niecałe dwa kolejne uruchomimy wydobycie. Sprawność, z jaką realizujemy ten proces, to nie tylko rezultat bardzo dobrej współpracy z partnerami koncesyjnymi. To również dowód naszej efektywności w wykorzystaniu synergii pomiędzy posiadanymi aktywami – powiedział Wiesław Prugar, wiceprezes zarządu ds. Upstream.

W szczytowym okresie wydobycia, Cerisa zapewni Orlen Upstream Norway 6 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, co odpowiada prawie 6 proc. dziennej produkcji spółki w 2025 r. Plan zagospodarowania złoża przewiduje wykonanie dwóch odwiertów produkcyjnych z podmorskiej płyty fundamentowej (tzw. template'u), służącej już do eksploatacji złoża Duva, położonego na tej samej koncesji. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoli zmniejszyć koszty i skrócić czas inwestycji w złoże Cerisa. Włączenie do produkcji dodatkowych zasobów zapewni także synergie zwiększające efektywność wydobycia ze złoża Duva.

Uruchomienie wydobycia ze złoża Cerisa będzie wymagało wykonania technicznie zaawansowanych odwiertów o długości dochodzącej nawet do siedmiu kilometrów. To blisko granicy obecnych możliwości projektowania tego typu odwiertów. Dzięki stałemu rozwojowi kompetencji i technologii w branży upstream, obecnie możliwa jest eksploatacja zasobów ze złóż o skomplikowanej budowie geologicznej, które jeszcze niedawno nie byłyby brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu.

Jest plan eksploatacji

Złoże Cerisa zostanie zagospodarowane w ramach Gjøa Subsea Project, który obejmuje również uruchomienie produkcji z dwóch dodatkowych odkryć – Ofelia i Gjøa Nord. Chociaż Orlen nie posiada udziałów w tych złożach, ich wspólne zagospodarowanie i eksploatacja razem z Cerisą przyniesie dalsze synergie finansowe i operacyjne, co pozwoli jeszcze bardziej obniżyć jednostkowe koszty wydobycia z Cerisy i Duvy.

Vår Energi, Orlen Upstream Norway i Inpex Idemitsu Norge posiadają po 30 proc. udziałów w Cerisie, pozostałe 10 proc. należy do DNO Norge.

W maju tego roku norweskie Ministerstwo Energii zaakceptowała plan eksploatacji trzech innych złóż, których partnerem jest Orlen – Albuskjell, Vest Ekofisk oraz Tommeliten Gamma. Aktywa te zapewnią koncernowi ok. 23 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym ok. 3 mld m sześc. gazu. Początek wydobycia zaplanowano na 2028 rok.

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