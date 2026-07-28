Fotowoltaika na dachach szkół i przedszkoli

Czeladź rozpoczęła kolejną wielką inwestycję związaną z pozyskiwaniem taniej, ekologicznej zielonej energii. Udało się to dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków.

W Czeladzi, na budynkach użyteczności publicznej, powstanie 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych

Czeladź rozpoczęła kolejną wielką inwestycję związaną z pozyskiwaniem taniej, ekologicznej zielonej energii. Udało się to dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków.

W Szkole Podstawowej Nr7 na Piaskach rozpoczęła się realizacja programu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Czeladzi - instalacje OZE”.

W ramach tego programu w Czeladzi, na budynkach użyteczności publicznej, powstanie 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z montażem 20 magazynów energii.

Warto wiedzieć, że 85 proc. środków na zadanie pozyskiwania zielonej energii, miasto zdobyło z Funduszy Europejskich i budżetu państwa.

Fotowoltaika i magazyny energii pojawią się na takich obiektach: przedszkola publiczne nr 1, 4, 5, 7, 9, 10 i 11, szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7, budynki UM, siedziba MZGK i budynek obsługi stadionu przy Sportowej.