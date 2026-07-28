Druga elektrownia jądrowa w Polsce. Co już wiemy?

Resort przekazał, że działania w tej sprawie toczą się równolegle z pracami związanymi z budową pierwszej elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo w województwie pomorskim. Z początkiem lipca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która prowadzi inwestycję, otrzymała pozwolenie od wojewody pomorskiego na drugi etap prac przygotowawczych.

Ministerstwo energii przypomina, że lokalizacje rozważane pod kątem budowy drugiej elektrowni to Bełchatów i Konin. Na początku miesiąca mówił także o nich premier Donald Tusk w czasie wizyty na farmie fotowoltaicznej w Kleczewie dodając, że o wyborze miejsca dla inwestycji rozstrzygną eksperci. Obie lokalizacje premier określił jako dobre.