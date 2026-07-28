Energetyka

Druga elektrownia jądrowa w Polsce. Co już wiemy?

Ministerstwo energii informuje o działaniach, które prowadzi w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Robert Passia

Robert Passia

28 lipca 2026, 10:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Kiedy powstanie druga elektrownia jądrowa?

fot: Pixabay.com

Ministerstwo energii informuje o działaniach, które prowadzi w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Resort przekazał, że działania w tej sprawie toczą się równolegle z pracami związanymi z budową pierwszej elektrowni jądrowej, która powstaje w gminie Choczewo w województwie pomorskim. Z początkiem lipca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która prowadzi inwestycję, otrzymała pozwolenie od wojewody pomorskiego na drugi etap prac przygotowawczych.

Ministerstwo energii przypomina, że lokalizacje rozważane pod kątem budowy drugiej elektrowni to Bełchatów i Konin. Na początku miesiąca mówił także o nich premier Donald Tusk w czasie wizyty na farmie fotowoltaicznej w Kleczewie dodając, że o wyborze miejsca dla inwestycji rozstrzygną eksperci. Obie lokalizacje premier określił jako dobre.

Wybór lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma nastąpić w 2028 roku. Ministerstwo energii przypomina, że w przyszłym roku powinien zostać wybrany partner inwestycji. Według założeń pierwsza polska elektrownia jądrowa w gminie Choczewo miałaby rozpocząć pracę w 2036 roku, a druga w 2040. 

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