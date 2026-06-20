ORLEN jako pierwsza firma paliwowa w Polsce uruchamia program, który ma zwiększyć komfort podróżowania po kraju osób ze szczególnymi potrzebami. Przy najważniejszych trasach powstanie ponad 30 tzw. „komfortek” – specjalistycznych pomieszczeń higieniczno-opiekuńczych.

ORLEN jako pierwsza firma paliwowa w Polsce uruchamia program, który ma zwiększyć komfort podróżowania po kraju osób ze szczególnymi potrzebami. Przy najważniejszych trasach powstanie ponad 30 tzw. „komfortek” – specjalistycznych pomieszczeń higieniczno-opiekuńczych.

– Chcemy, aby podróżowanie po Polsce było dostępne dla wszystkich – niezależnie od stopnia sprawności czy indywidualnych potrzeb. Tworząc sieć ponad 30 „komfortek” przy głównych trasach komunikacyjnych, nie tylko odpowiadamy na realne oczekiwania osób z niepełnosprawnościami, ale również wyznaczamy nowy standard dostępności na rynku stacji paliw. To inwestycja w komfort, bezpieczeństwo i niezależność tysięcy podróżujących oraz ich opiekunów – mówi Piotr Suchodolski, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu Komercyjnego ORLEN.

Projekt zakłada stworzenie ogólnopolskiej sieci specjalistycznych pomieszczeń higieniczno-opiekuńczych, tzw. „komfortek”, rozmieszczonych wzdłuż głównych tras w Polsce. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły podróżować po kraju bez obaw o dostęp do odpowiedniej infrastruktury.

Pierwsze pomieszczenie zostało uruchomione na MOP Gruczno Zachód

Pierwsze pomieszczenie zostało uruchomione na MOP Gruczno Zachód i pełni rolę pilotażowej lokalizacji projektu. Doświadczenia zebrane na tym etapie zostaną wykorzystane przy realizacji całej sieci. Do końca 2027 roku wytypowane są kolejne realizacje: na MOP Giebułtów przy trasie S7 oraz MOP Jędrzejów przy autostradzie A2. Łącznie projekt obejmuje 33 lokalizacje – 24 na istniejących obiektach oraz 9 na stacjach planowanych do realizacji.

– Sukces biznesowy ORLEN, to dla nas nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie do przemyślanego, długofalowego wsparcia naszych interesariuszy. Dlatego w naszych strategicznych planach uwzględniamy również ich głos. Dla ORLEN dostępność nie jest dodatkiem do oferty, ale elementem jakości obsługi klienta. Inwestujemy w rozwiązania, które sprawiają, że nasze stacje stają się bardziej przyjazne, funkcjonalne i otwarte dla wszystkich użytkowników – mówi Jacek Mazurczak, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem ORLEN.

Pomieszczenia projektowane przez ORLEN znacząco przewyższają wymagania obowiązujących regulacji, które obejmują jedynie nowe obiekty handlowe o powierzchni powyżej 300 m². Standard dla tych pomieszczeń spółka opracowała we współpracy z ekspertami Fundacji Integracja.

– ORLEN zdecydował się wdrożyć rozwiązania znacznie wykraczające poza wymagania ustawowe – zarówno pod względem zakresu inwestycji, jak i jakości wyposażenia, co znacznie podniesie komfort mających szczególne potrzeby użytkowników – podkreśla Ewa Cieśla, Członek Zarządu Fundacji Integracja.

Standard ORLEN obejmuje m.in.:

• leżankę z elektryczną regulacją wysokości, umożliwiającą zmianę pozycji dorosłej osoby

• podnośnik sufitowy, ułatwiający transfer osoby z niepełnosprawnością

• toaletę z poręczami oraz dostosowaną umywalkę

• bezprogowy prysznic z siedziskiem i regulacją wysokości

• system alarmowy i dodatkowe elementy wyposażenia zwiększające bezpieczeństwo

Projekt stanowi element długoterminowej strategii ORLEN zakładającej rozwój dostępności również na istniejących stacjach paliw. Spółka planuje sukcesywne unowocześnianie infrastruktury w całej Polsce, aby w perspektywie najbliższych lat stworzyć spójną sieć dostępnych i bezpiecznych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Instalacja tego typu pomieszczeń na istniejących obiektach będzie istotnym wyzwaniem. W wielu przypadkach wymaga bowiem rozbudowy pawilonów stacji, co wiąże się z koniecznością przejścia czasochłonnych procedur administracyjnych i budowlanych.