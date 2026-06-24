Orlen rozwija strategiczny projekt Baltic Eagle Gas Hub

Orlen zarezerwował przepustowość w planowanym terminalu FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej. Decyzja zwiększa elastyczność dostaw LNG, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu oraz wpisuje się w rozwój koncepcji Baltic Eagle Gas Hub. Po uwzględnieniu FSRU 1, FSRU 2 oraz rezerwacji w terminalu w Kłajpedzie, dzięki interkonektorowi Santaka, łączne możliwości importowe LNG Grupy Orlen przekroczą 16 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie.

Orlen zarezerwował przepustowość w planowanym terminalu FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej. Decyzja zwiększa elastyczność dostaw LNG, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu oraz wpisuje się w rozwój koncepcji Baltic Eagle Gas Hub. Po uwzględnieniu FSRU 1, FSRU 2 oraz rezerwacji w terminalu w Kłajpedzie, dzięki interkonektorowi Santaka, łączne możliwości importowe LNG Grupy Orlen przekroczą 16 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie.

Udział Orlenu w procedurze Open Season dla FSRU 2 jest kolejnym elementem budowy zdywersyfikowanego i elastycznego portfela importowego. Zarezerwowana przepustowość umożliwi odbiór dodatkowych wolumenów LNG w perspektywie kolejnej dekady, uzupełniając moce dostępne w terminalu LNG w Świnoujściu, terminalu FSRU 1 w Gdańsku oraz terminalach zagranicznych, z których korzysta Grupa.

– Energia jutra to niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. To możliwie najniższe ceny energii dla naszych klientów. Dlatego już dziś podejmujemy strategiczne decyzje. Rezerwacja mocy w FSRU 2 jest kolejnym krokiem w budowie Baltic Eagle Gas Hub, czyli regionalnego hubu gazowego, który zapewni bezpieczeństwo nie tylko Polsce, ale i całemu regionowi. To także zwiększenie naszych możliwości importowych i handlowych. Rozwój Orlenu w obszarze LNG buduje nasze bezpieczeństwo oparte na zróżnicowanych kierunkach dostaw i elastycznej logistyce – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Rezerwacja dotyczy 12 slotów rocznie w latach 2030–2039. Odpowiada to możliwości odbioru około 1,25 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie. Dzięki nowej przepustowości w FSRU 2, a także wykorzystaniu terminala LNG w Świnoujściu, FSRU 1 w Gdańsku oraz rezerwacji w Kłajpedzie, łączne możliwości importowe LNG Grupy Orlen przekroczą 16 mld m sześc. gazu rocznie.

Nowe moce wpisują się w szerszy model działania Grupy na rynku gazu. Orlen korzysta z terminala LNG w Świnoujściu, którego przepustowość po rozbudowie wynosi 8,3 mld m sześc. rocznie, a także zarezerwował pełną przepustowość planowanego terminala FSRU 1 w Gdańsku na poziomie 6,1 mld m sześc. rocznie. Grupa wykorzystuje również terminal w Kłajpedzie oraz – poprzez spółkę zależną – terminal w Montoir we Francji. Uzupełnieniem tego systemu jest własna flota gazowców, zwiększająca kontrolę nad łańcuchem dostaw i elastyczność operacyjną.

Skalę działalności Orlenu na globalnym rynku LNG dobrze pokazuje liczba dostaw realizowanych do Polski. Na początku przyszłego tygodnia Grupa odbierze 450. dostawę LNG w terminalu w Świnoujściu, w którym dysponuje przepustowością 8,3 mld m sześc. rocznie. Dotychczasowe dostawy umożliwiły sprowadzenie do Polski ponad 46 mld m sześc. gazu po regazyfikacji. To energia odpowiadająca 527,7 TWh, co przy założeniu średniego zużycia na poziomie ok. 20 MWh rocznie na gospodarstwo domowe, odpowiada zapotrzebowaniu ponad 26 mln gospodarstw domowych. Pokazuje to, jak w ciągu ostatniej dekady zmienił się model zaopatrzenia Polski w gaz – od dominacji dostaw z jednego kierunku do aktywnego udziału Orlenu w globalnym rynku LNG i budowy zdywersyfikowanego portfela importowego.

Rozwój infrastruktury importowej ma znaczenie nie tylko dla Polski. Dzięki połączeniom transgranicznym i aktywności handlowej Orlenu gaz sprowadzany przez polskie terminale może wspierać również bezpieczeństwo dostaw w państwach sąsiednich, w tym w Ukrainie, na Słowacji i innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W tym sensie Baltic Eagle Gas Hub jest odpowiedzią na trwałą zmianę europejskiej architektury energetycznej po ograniczeniu dostaw ze Wschodu i rosnącej roli LNG w regionie. Rezerwacja przepustowości zwiększa również elastyczność działania Grupy i zabezpiecza możliwość dalszego rozwoju działalności LNG w kolejnych latach.