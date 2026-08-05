Energetyka

Historyczny krok w polskiej energetyce. Rozpoczynają się prace przy budowie elektrowni jądrowej

Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oficjalnie wkroczyła w kolejny etap. Generalny wykonawca – Bechtel – przejął w środę, 5 sierpnia 2026 r., od Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) zarządzanie terenem inwestycji w gminie Choczewo. Jednocześnie ruszają szeroko zakrojone prace ziemne, które zrealizuje Budimex SA, jedna z największych firm budowlanych w kraju. To wyraźny sygnał, że projekt przechodzi z fazy przygotowań do realnych działań w terenie.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

5 sierpnia 2026, 17:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Ministerstwo Energii

Rozpoczyna się budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

fot: Ministerstwo Energii

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Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oficjalnie wkroczyła w kolejny etap. Generalny wykonawca – Bechtel – przejął w środę, 5 sierpnia 2026 r., od Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) zarządzanie terenem inwestycji w gminie Choczewo. Jednocześnie ruszają szeroko zakrojone prace ziemne, które zrealizuje Budimex SA, jedna z największych firm budowlanych w kraju. To wyraźny sygnał, że projekt przechodzi z fazy przygotowań do realnych działań w terenie.

Strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że osiągnięcie kolejnego etapu jest efektem konsekwentnych działań rządu – od zapewnienia finansowania, przez stabilne ramy prawne, po współpracę z partnerami technologicznymi i zwiększanie udziału polskich firm.

- To inwestycja, która wzmacnia bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną Polski, zwiększa naszą niezależność od zewnętrznych uwarunkowań oraz tworzy warunki do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców. To fundament silnej i konkurencyjnej gospodarki oraz większego bezpieczeństwa wszystkich Polaków - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

W projekcie uczestniczą już setki polskich przedsiębiorstw, a celem rządu jest maksymalizacja krajowego wkładu w budowę elektrowni – zarówno technologicznego, jak i kompetencyjnego.

Bechtel przejmuje teren i koordynację działań

Przejęcie terenu przez Bechtel oznacza rozpoczęcie intensywnych prac operacyjnych. Firma będzie odpowiadać za:

  • nadzór nad pracami ziemnymi,
  • koordynację podwykonawców,
  • bezpieczeństwo na terenie budowy,
  • utrzymanie harmonogramu inwestycji.

- Po latach przygotowań, badań i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych wchodzimy w fazę intensywnych prac w terenie. To wyraźny dowód, że polski program jądrowy przechodzi od planów do realizacji. Już dziś na terenie inwestycji pracuje ponad 200 osób, a w kolejnych miesiącach liczba ta będzie systematycznie rosnąć. Powierzenie Bechtelowi koordynacji prac pozwoli utrzymać założone tempo realizacji i skutecznie przygotować projekt do następnych etapów budowy – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Bechtel rozwija również swoje zaplecze operacyjne – nowo otwarte biuro w Gdańsku ma stać się kluczowym centrum inżynieryjnym projektu AP1000.

- To bardzo ważny dzień zarówno dla Bechtela, jak i realizacji całego, wieloletniego projektu budowy kluczowego z punktu widzenia naszego kraju projektu infrastrukturalnego i energetycznego – pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Stajemy się formalnie gospodarzami terenu budowy, przejmując tę rolę od Polskich Elektrowni Jądrowych. Oznacza to przejście inwestycji w kolejny etap – fazę kolejnych działań operacyjnych, realizowanych zarówno przez inżynierów i ekspertów Bechtela, jak i specjalistycznych, w tym lokalnych, firm wykonawczych – powiedział Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska.

Budimex głównym wykonawcą prac ziemnych

Równolegle ruszają prace ziemne, które wykona Budimex SA. To piąta polska firma, z którą Bechtel podpisał umowę w tym roku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • niwelację terenu na obszarze ponad 300 hektarów,
  • budowę 6 km rowów odwadniających,
  • przebudowę i rozbudowę systemów odwodnienia,
  • budowę 16 km dróg tymczasowych,
  • przygotowanie terenów pod zaplecze techniczne, logistyczne i produkcyjne,
  • stworzenie pełnej infrastruktury budowy: magazyny, warsztaty, myjnie, stacje paliw, biura i zaplecze socjalne.

Prace zaplanowano na okres III kwartał 2026 – I kwartał 2029.

- Z ogromną satysfakcją przyjmuję fakt, że firma Bechtel – generalny wykonawca pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – zaufała polskim wykonawcom i powierza nam realizację pierwszych prac, które otwierają drogę do dalszych etapów tej kluczowej inwestycji. Jesteśmy dumni, że jako polska firma możemy uczestniczyć w projekcie, który będzie miał fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i przyszłości naszego kraju – powiedział Artur Popko, prezes Budimex SA
 

Rosnący udział polskich firm

Projekt elektrowni jądrowej staje się jednym z największych placów budowy w historii Polski – zarówno pod względem skali, jak i zaangażowania krajowych przedsiębiorstw.

  • Od 2020 roku PEJ podpisały umowy z 475 polskimi firmami o wartości ponad 1,2 mld zł.
  • 77 z nich to firmy z Pomorza – kontrakty na 370 mln zł.
  • Bechtel prowadzi obecnie kilkadziesiąt postępowań przetargowych o łącznej wartości 1,7 mld zł.
  • W ostatnich miesiącach podpisano pięć dużych umów z polskimi wykonawcami, m.in. z DORACO i Unihouse.

Energia z atomu coraz bliżej

Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Wojciech Wrochna, podkreśla, że każdy kolejny krok przybliża Polskę do stabilnej, nowoczesnej i bezpiecznej energii jądrowej

- Budowa pierwszej elektrowni jądrowej to inwestycja, która zmieni naszą energetykę i będzie przez dekady nie tylko wzmacniać bezpieczeństwo dostaw energii, ale także wspierać transformację energetyczną oraz polską gospodarkę – zaznaczył wiceminister energii Wojciech Wrochna.

W najbliższych miesiącach na placu budowy będzie rosła liczba pracowników, a teren zostanie przygotowany pod zasadnicze prace konstrukcyjne.

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