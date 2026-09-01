Orlen rozpoczyna produkcję z trzech nowych złóż w Norwegii

Orlen Upstream Norway, wraz z partnerami koncesyjnymi, rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Idun Nord na Morzu Norweskim. W ciągu kilku następnych tygodni spółka uruchomi produkcję z dwóch kolejnych – Alve Nord i Ørn. Wszystkie trzy złoża położone są na obszarze Skarv, stanowiącym jeden z głównych hubów produkcyjnych Orlenu w Norwegii. Łącznie zapewnią spółce ok. 30 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego większość stanowi gaz ziemny.

Orlen Upstream Norway, wraz z partnerami koncesyjnymi, rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Idun Nord na Morzu Norweskim. W ciągu kilku następnych tygodni spółka uruchomi produkcję z dwóch kolejnych – Alve Nord i Ørn. Wszystkie trzy złoża położone są na obszarze Skarv, stanowiącym jeden z głównych hubów produkcyjnych Orlenu w Norwegii. Łącznie zapewnią spółce ok. 30 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego większość stanowi gaz ziemny.

– Uruchomienie wydobycia ze złóż Idun Nord, Alve Nord i Ørn oznacza dodatkowe wolumeny gazu ziemnego, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. Łącznie nowe złoża zapewnią spółce Orlen ponad 4 mld m sześc. gazu ziemnego. To szczególnie istotne w warunkach zwiększonej niepewności geopolitycznej, w tym napięć na Bliskim Wschodzie, które przypominają o znaczeniu stabilnych i zdywersyfikowanych kierunków dostaw. Dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami zagospodarowaliśmy trzy złoża w ramach jednego projektu, ograniczając koszty i skracając harmonogram. W efekcie produkcja rusza o rok wcześniej, niż zakładał plan. W obecnych warunkach to nie tylko sukces operacyjny, ale także istotne wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw dla Polski i regionu – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Wspólne zagospodarowanie Idun Nord, Alve Nord i Ørn pozwoliło wykorzystać tę samą infrastrukturę, ograniczyć koszty zakupów oraz zoptymalizować logistykę. Ze względu na zróżnicowaną strukturę właścicielską poszczególnych złóż, wymagało to ścisłej koordynacji i efektywnej współpracy pomiędzy partnerami.

Nowe złoża zostały podłączone do Skarv FPSO – głównej jednostki produkcyjnej obszaru Skarv. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoliło obniżyć ślad węglowy inwestycji – dzięki temu produkcja z nowych złóż będzie miała wskaźnik intensywności emisji wynoszący zaledwie 4,5 kg na baryłkę. Dodatkowo, uruchomienie Idun Nord, Alve Nord i Ørn pozwoli lepiej wykorzystać jej potencjał i wydłużyć okres pracy co najmniej do 2040 roku.

– Zwiększając wykorzystanie Skarv FPSO możemy rozwijać wydobycie w Norwegii w sposób bardziej efektywny pod względem kosztowym i środowiskowym. Podłączenie nowych złóż wydłuża perspektywę eksploatacji obszaru Skarv i pozwoli zwiększyć wydobycie ORLEN na tym obszarze z 3,3 do 9 mln boe w 2027 roku, co przekłada się na realizację celów strategii ORLEN 2035. To także dobry przykład, jak można lepiej wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury bez konieczności budowania nowych instalacji od podstaw – powiedział Wiesław Prugar, wiceprezes zarządu Orlen ds. Upstream.

Łączne zasoby trzech nowych złóż to 120 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego na Orlen przypada ponad 30 mln boe. Aż 80 proc. zasobów stanowi gaz ziemny. Z perspektywy Orlenu kluczowe znacznie ma złoże Ørn, które zapewni spółce ok. 22 mln boe. Orlen Upstream Norway posiada 40 proc. udziałów w tym złożu, a pozostałymi partnerami są Aker BP (operator złoża) i Equinor, które mają po 30 proc. udziałów. W przypadku Idun Nord, Orlen Upstream Norway jest właścicielem 11,9 proc. udziałów a pozostałe należą do Aker BP (operator, 23,8 proc.), Equinor (36,2 proc.) oraz Harbour Energy (28,1 proc.). Udziałowcami Alve Nord, oprócz Orlen Upstream Norway (11,9 proc.), są Aker BP (operator, 58,1 proc.), Harbour Energy (20 proc.) oraz JAPEX Norge (10 proc.).

Uruchomienie produkcji z trzech nowych złóż będzie przebiegać sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji. Po jej zakończeniu liczba produkujących złóż spółki Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie do 24.

W maju tego roku, Orlen Upstream Norway uruchomił wydobycie ze złoża Eirin na Morzu Północnym.

Norwegia jest jednym z głównych kierunków zaopatrzenia Polski w gaz ziemny. Surowiec wydobywany na Szelfie trafia do kraju dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Sprowadzony tą drogą gaz w ubiegłym roku pozwolił zaspokoić ponad 40 proc. polskiego zapotrzebowania. Istotna część surowca pochodziła z własnych złóż Grupy Orlen w Norwegii. W 2025 r. Orlen Upstream Norway wyprodukował ok. 4,4 mld m sześc. gazu. Spółka planuje dalszy wzrost wydobycia poprzez poszukiwanie i zagospodarowanie nowych złóż, optymalizację wydobycia z już eksploatowanych aktywów a także fuzje i przejęcia.