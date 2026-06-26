Orlen podniósł hurtowe ceny paliw

Orlen podniósł w piątek hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 66 zł, benzyny Super Plus 98 o 42 zł, a oleju napędowego Ekodiesel o 44 zł na metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, w czwartek, w hurcie Orlenu benzyna staniała, a olej napędowy zdrożał.

Orlen podniósł w piątek hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 66 zł, benzyny Super Plus 98 o 42 zł, a oleju napędowego Ekodiesel o 44 zł na metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, w czwartek, w hurcie Orlenu benzyna staniała, a olej napędowy zdrożał.

Według cennika hurtowego koncernu w piątek benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 271 zł za metr sześc., czyli 66 zł więcej niż dzień wcześniej, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 901 zł za metr sześc., czyli 42 zł więcej niż dzień wcześniej, z kolei olej napędowy Ekodiesel kosztuje 5 tys. 414 zł za metr sześc., czyli 44 zł więcej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w czwartek, Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 9 zł, do 5 tys. 205 zł za metr sześc., a benzyny Super Plus 98 o 10 zł, do 5 tys. 859 zł za metr sześc. i jednocześnie podniósł hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 12 zł, do 5 tys. 370 zł za metr sześc.

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Z ostatniego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw wynika, że w piątek na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,65 zł, a oleju napędowego - 6,12 zł. Oznacza to, że w porównaniu do czwartku ceny benzyny spadły, natomiast wzrosła cena oleju napędowego. W czwartek litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 5,96 zł, benzyny 98 - 6,67 zł, a oleju napędowego - 6,11 zł.

Ceny maksymalne paliw ogłaszane są w codziennym obwieszczeniu, a obowiązują od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw na stacjach, czyli 31 marca, benzyna bezołowiowa 95 kosztowała nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna bezołowiowa 98 - 6,76 zł, a olej napędowy - 7,60 zł.

Ograniczanie programu "Ceny Paliwa Niżej"

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu "Ceny Paliwa Niżej". Obniżka VAT będzie obowiązywała do 30 czerwca, z kolei dotychczasowa obniżka akcyzy przestała obowiązywać we wtorek, 16 czerwca.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. Po niedawnych spadkach baryłka ropy WTI w ostatnich notowaniach kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku 72,03 dol. - wzrost o 2,42 proc., z kolei baryłka ropy Brent na giełdzie ICE była wyceniana po 75,39 dol. - wzrost o 2,24 proc. (PAP)