Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w poniedziałek umowy z czterema operatorami systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej na 1,26 mld zł dofinansowania inwestycji w sieci na potrzeby ładowania pojazdów ciężarowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w poniedziałek umowy z czterema operatorami systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej na 1,26 mld zł dofinansowania inwestycji w sieci na potrzeby ładowania pojazdów ciężarowych.

Umowy na sześć projektów zostały podpisane ze spółkami Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Dzięki dofinansowaniu ma powstać łącznie 147 miejsc dostarczania energii - czyli infrastruktury potrzebnej do powstania punktów ładowanie dostosowanej do ciężkiego transportu - o łącznej mocy 493 MW.

- To jest naprawdę niesamowita rzecz, bo warto pamiętać, że Polska wydaje na import paliw kopalnych ponad 100 mld zł rocznie (...). Elektryfikacja transportu to jest naprawdę element, który uniezależnia nas energetycznie, ale też pozwala na oszczędność pieniędzy - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta podczas uroczystości podpisania umów.

Prezeska NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak przypomniała, że Fundusz przeznacza 80 proc. środków, którymi dysponuje, na niskoemisyjną transformację gospodarki, w tym niskoemisyjny transport.

- O elektromobilności najczęściej mówimy oczywiście przez pryzmat pojazdów i ładowarek, ale oczywiste jest, że fundamentem całego systemu są sieci elektroenergetyczne. I właśnie dzisiaj podpisujemy sześć bardzo ważnych umów, na kwotę ponad 1,26 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego, czyli z takiego źródła, które ma wspomóc polską transformację zeroemisyjną i niskoemisyjną - dodała Zawadzka-Stępniak.

Projekty realizowane na podstawie podpisanych umów mają zostać zrealizowane do końca 2029 r. - wyjaśnił Paweł Augustyn, wiceprezes NFOŚiGW. Wskazał też, że infrastruktura powstanie wzdłuż dróg należących do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz przy hubach logistycznych, które niekoniecznie znajdują się w pobliżu takich dróg.