Energetyka

W przyszłym tygodniu cena litra benzyny bezołowiowej 95 spadnie o 85 gr, diesla o 70 gr

- W nadchodzącym tygodniu średnia cena detaliczna benzyny 95 spadnie do 6,41 zł/l - o 85 gr; benzyny 98 do 7,20 zł/l - o 88 gr, oleju napędowego do 7,37 zł/l - o 70 gr, a autogazu do 3,02 zł/l, czyli o 2 gr - wynika z piątkowej prognozy analityków biura Reflex.

Pap

15 sierpnia 2026, 08:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W skali tygodnia podwyżki cen benzyny i oleju napędowego wyniosły ponad 30 gr/l.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

- W nadchodzącym tygodniu średnia cena detaliczna benzyny 95 spadnie do 6,41 zł/l - o 85 gr; benzyny 98 do 7,20 zł/l - o 88 gr, oleju napędowego do 7,37 zł/l - o 70 gr, a autogazu do 3,02 zł/l, czyli o 2 gr - wynika z piątkowej prognozy analityków biura Reflex.

Przedstawiciele Refleksu zauważyli, że bieżący tydzień przyniósł falę wzrostów cen ropy i paliw gotowych, co znalazło odzwierciedlenie w cenach hurtowych. W skali tygodnia podwyżki cen benzyny i oleju napędowego wyniosły ponad 30 gr/l.

“Pomimo wyższych cen paliw na poziomie hurtowym kierowcy wciąż mają szansę na tańsze tankowanie za sprawą ogłoszonego powrotu pakietu CPN w okresie od 17 do 31 sierpnia 2026r. Pomoc rządowa obejmuje obniżkę stawki podatku VAT z 23 proc. do 8 proc. oraz mechanizm ustalania ceny maksymalnej na każdy dzień“ - zwrócili uwagę analitycy.

Prognozują, że średnie ceny detaliczne na tydzień 17-21 sierpnia br. wyniosą: w przypadku benzyny bezołowiowej 95 - 6,41 zł/l (-0,85 zł/l); benzyny bezołowiowej 98 - 7,20 zł/l (-0,88 zł/l); oleju napędowego - 7,37 zł/l (-0,70 zł/l); autogazu - 3,02 zł/l (-0,02 zł/l).

Zastrzegli, że impas w rozmowach pokojowych dotyczących konfliktu na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu pozostaje wsparciem dla cen ropy, a obawy o dostawy surowca pogłębiają zakłócenia na Morzu Czerwonym. 

“W dalszym ciągu Bliski Wschód pozostanie w centrum uwagi rynku“ - podsumowali

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