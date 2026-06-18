Orlen po raz pierwszy partnerem Centrum Nauki Kopernik

Orlen po raz pierwszy nawiązał partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik. W ramach współpracy spółka została Mecenasem Głównym instytucji oraz Wyłącznym Partnerem Planetarium. Orlen wesprze również partnerski program „Przyszłość. Podaj dalej", w tym Klub Młodego Odkrywcy – międzynarodowy program rozwijający pasję do nauki wśród dzieci i młodzieży.

Orlen po raz pierwszy nawiązał partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik. W ramach współpracy spółka została Mecenasem Głównym instytucji oraz Wyłącznym Partnerem Planetarium. Orlen wesprze również partnerski program „Przyszłość. Podaj dalej", w tym Klub Młodego Odkrywcy – międzynarodowy program rozwijający pasję do nauki wśród dzieci i młodzieży.

– Nauka pomaga rozumieć świat, rozwija kreatywność i otwiera drzwi do przyszłości. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w projekty, które inspirują dzieci i młodzież do odkrywania, zadawania pytań i zdobywania nowych kompetencji. Współpraca z Centrum Nauki Kopernik to dla nas naturalny krok – chcemy wspólnie pokazywać, że nauka może być fascynująca, dostępna i obecna w codziennym życiu młodych ludzi – mówi Sylwia Snopkiewicz, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w spółce Orlen.

Partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik wzmacnia zaangażowanie Orlenu w działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy spółka będzie wspierać jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji popularyzujących naukę w Polsce oraz projekty, które każdego dnia zachęcają do eksperymentowania, odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań.

– Doświadczenie i rozumienie nauki pomagają podejmować racjonalne decyzje i – poprzez osobiste wybory każdego z nas – kształtować szanse rozwojowe Polski. Wsparcie działań rozwijających komunikację naukową przez tak duże firmy jak Orlen wzmacnia przyszłość kraju nie tylko w wymiarze gospodarczym, lecz także w obszarze kapitału naukowego i odporności społecznej. Cieszymy się, że Orlen zdecydował się współpracować w tym zakresie z Centrum Nauki Kopernik – instytucją, która dba o to, aby kontakt z nauką był dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek, doświadczenie życiowe czy miejsce zamieszkania – mówi Joanna Kalinowska, dyrektor rozwoju w Centrum Nauki Kopernik.

Szczególne miejsce w partnerstwie zajmuje program „Przyszłość. Podaj dalej", obejmujący m.in. Klub Młodego Odkrywcy, od lat koordynowany i rozwijany przez Centrum Nauki Kopernik. Sieć klubów KMO działa nie tylko w Polsce, ale również za granicą, tworząc społeczność młodych pasjonatów nauki, którzy pod opieką nauczycieli i edukatorów poznają świat poprzez samodzielne eksperymentowanie.

Współpraca z Centrum Nauki Kopernik wpisuje się w długofalowe działania Orlenu na rzecz rozwoju kompetencji przyszłości. Koncern od lat angażuje się w projekty społeczne, edukacyjne, sportowe i kulturalne, wspierając inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży.

Dla energetycznej spółki edukacja jest jednym z kluczowych obszarów budowania przyszłości. Orlen realizuje ambitną strategię rozwoju do 2035 roku, zakładającą inwestycje o wartości do 380 mld zł. Obejmują one m.in. rozwój nowoczesnych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych na Bałtyku, magazynów energii oraz małych elektrowni jądrowych. Realizacja tych projektów będzie wymagała nowych kompetencji i specjalistycznej wiedzy, dlatego wspieranie edukacji już dziś ma szczególne znaczenie.

Ogłoszeniu współpracy Orlenu z Centrum Nauki Kopernik towarzyszyła debata pt. „Nauka dla każdego. Jak sprawić, by nauka stała się częścią życia i gospodarki?", w której udział wzięli m.in. Ewa Sowińska, niezależna członkini Rady Nadzorczej Orlenu, Robert Firmhofer, założyciel i dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik oraz dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH.