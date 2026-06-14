Orlen obniżył hurtowe ceny paliw

Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 62 zł, benzyny Super Plus 98 o 55 zł, a oleju napędowego Ekodiesel o 31 zł na metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, w piątek, w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa zdrożały.

Największym akcjonariuszem Orlenu jest Skarb Państwa, który ma 49,9 proc. udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu

Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 62 zł, benzyny Super Plus 98 o 55 zł, a oleju napędowego Ekodiesel o 31 zł na metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, w piątek, w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa zdrożały.

Według hurtowego cennika koncernu w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje tam 5 tys. 228 zł za metr sześc., czyli 62 zł mniej niż dzień wcześniej, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 739 zł za metr sześc., czyli 55 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast olej napędowy Ekodiesel kosztuje 5 tys. 597 zł za metr sześc., czyli 31 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w piątek, Orlen podniósł hurtowe ceny tych paliw, w tym benzyny Eurosuper 95 o 54 zł, do 5 tys. 290 zł za metr sześc., benzyny Super Plus 98 o 34 zł, do 5 tys. 794 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 29 zł, do 5 tys. 628 zł za metr sześc.

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji “Ceny Paliwa Niżej“, który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Jak wynika z ostatniego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw, od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował będzie nie więcej niż 6,04 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,58 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł. Oznacza to wzrost ceny wszystkich tych paliw w porównaniu z piątkiem, gdy litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii, dotyczące maksymalnych cen paliw na stacjach zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Ceny maksymalne paliw ogłaszane są w codziennym obwieszczeniu, a obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw na stacjach, czyli 31 marca, benzyna bezołowiowa 95 kosztowała nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna bezołowiowa 98 - 6,76 zł, a olej napędowy - 7,60 zł.

W piątek została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów poinformowało tego dnia PAP, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. Tymczasem w piątek w USA na rynku surowców kontrakty na ropę WTI w dostawach na lipiec zniżkowały o 3,94 proc. do 84,25 USD za baryłkę, natomiast sierpniowe futures na ropę Brent traciły 3,98 proc. do 86,78 USD za baryłkę.