ORLEN oraz Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie wzmacniające współpracę w obszarze bezpieczeństwa publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz reagowania na zagrożenia przemysłowe. Partnerstwo obejmuje m.in. wspólne szkolenia, ćwiczenia i warsztaty, wymianę wiedzy eksperckiej oraz doskonalenie procedur ratowniczo-gaśniczych.

ORLEN oraz Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie wzmacniające współpracę w obszarze bezpieczeństwa publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz reagowania na zagrożenia przemysłowe. Partnerstwo obejmuje m.in. wspólne szkolenia, ćwiczenia i warsztaty, wymianę wiedzy eksperckiej oraz doskonalenie procedur ratowniczo-gaśniczych.

Nowa inicjatywa wpisuje się w szersze działania koncernu na rzecz wzmacniania odporności państwa oraz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

Wspólne działania ORLEN i PSP w obszarze bezpieczeństwa

Porozumienie zakłada wykorzystanie potencjału Państwowej Straży Pożarnej, Zakładowych Straży Pożarnych funkcjonujących w Grupie ORLEN oraz ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przemysłowe i technologiczne.

Strony będą współpracować m.in. przy:

rozpoznawaniu zagrożeń pożarowych i miejscowych,

działaniach ratowniczych, gaśniczych i zabezpieczających,

inicjatywach edukacyjnych i informacyjnych,

szkoleniach realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

– Bezpieczeństwo Polski, stabilne dostawy energii i ochrona infrastruktury krytycznej są dziś nierozerwalnie związane. Jako ORLEN bierzemy odpowiedzialność nie tylko za rozwój naszych aktywów, ale także za wzmacnianie odporności państwa i lokalnych społeczności. Porozumienie z Państwową Strażą Pożarną pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać wiedzę i doświadczenie obu stron: od wspólnych ćwiczeń i szkoleń, przez doskonalenie reagowania na zagrożenia przemysłowe, po rozwój praktycznych rozwiązań wspierających działania ratownicze. Jestem przekonany, że nasze partnerstwo przełoży się na realne bezpieczeństwo ludzi, środowiska i kluczowych instalacji – mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Szkolenia w rzeczywistych warunkach przemysłowych

W ramach współpracy ORLEN udostępni wybrane instalacje i obiekty na potrzeby ćwiczeń oraz warsztatów dla strażaków PSP. Szkolenia prowadzone w rzeczywistym otoczeniu technologicznym mają kluczowe znaczenie dla skutecznego przygotowania służb do działania w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki temu możliwe będzie:

lepsze poznanie specyfiki obiektów przemysłowych,

doskonalenie procedur bezpieczeństwa,

zwiększenie gotowości operacyjnej.

Jednocześnie strażacy zakładowych straży pożarnych ORLEN będą rozwijać kompetencje we współpracy z PSP, korzystając z doświadczeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

– Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z ORLEN ma szczególne znaczenie dla skutecznego reagowania na zagrożenia, zwłaszcza w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa przemysłowego. Możliwość wspólnego prowadzenia ćwiczeń, szkoleń i warsztatów w rzeczywistym otoczeniu technologicznym pozwoli jeszcze lepiej przygotować strażaków do działań w złożonych sytuacjach operacyjnych. To partnerstwo wzmacnia krajowy system ratowniczo-gaśniczy i przekłada się na większe bezpieczeństwo obywateli, środowiska oraz strategicznych instalacji – mówi nadbryg. Wojciech Kruczek, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Rozwój systemu SPOT i wymiany informacji

Istotnym elementem współpracy będzie dalsze doskonalenie Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, który od ponad 25 lat wspiera koordynację działań służb oraz wymianę informacji.

ORLEN i PSP planują:

rozwój rozwiązań organizacyjnych,

usprawnienie przepływu wiedzy i doświadczeń,

wzmocnienie zasad współdziałania w sytuacjach zagrożeń.

Celem jest dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska oraz infrastruktury krytycznej.

Program „ORLEN na straży” i wsparcie dla służb

Współpraca z PSP jest elementem szerszego zaangażowania ORLEN w działania na rzecz służb ratowniczych. Kluczową rolę odgrywa program Fundacji ORLEN „ORLEN na straży”, realizowany od 25 lat.

W 2026 roku jego budżet wynosi rekordowe 20 mln zł. Środki są przeznaczane m.in. na:

zakup sprzętu,

szkolenia i warsztaty,

działania zwiększające gotowość operacyjną jednostek OSP i PSP.

W latach 2025–2026 łączne wsparcie Fundacji ORLEN dla straży pożarnych sięga blisko 57 mln zł.

Wsparcie ORLEN w sytuacjach kryzysowych

Grupa ORLEN aktywnie wspiera służby również podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych i sytuacji kryzysowych. Wykorzystując swoje zaplecze logistyczne, koncern zapewnia m.in. dostawy paliwa, niezbędne materiały oraz wsparcie organizacyjne.

Działania te przekładają się na zwiększenie gotowości ratowników i stanowią praktyczny wymiar odpowiedzialności koncernu za bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Nowy etap współpracy dla bezpieczeństwa infrastruktury

Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział współpracy ORLEN i Państwowej Straży Pożarnej. Jego celem jest budowa nowoczesnego i odpornego systemu reagowania na zagrożenia, opartego na wiedzy ekspertów, doświadczeniu służb oraz potencjale strategicznego koncernu energetycznego.