Orlen otwiera nowy rozdział elektromobilności w Polsce. Przy autostradzie A1, na MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód i Zachód (woj. łódzkie), powstała pierwsza w kraju publiczna infrastruktura ładowania samochodów ciężarowych w technologii MCS, umożliwiająca ładowanie z mocą sięgającą nawet 1,5 MW. Infrastruktura została uruchomiona po obu stronach autostrady, co zwiększa jej dostępność dla przewoźników realizujących przejazdy w obu kierunkach. Inwestycja jest zgodna z kierunkiem rozwoju rynku, pozwala firmom transportowym na lepsze planowanie przyszłych inwestycji w elektryfikację flot i stanowi impuls dla rozwoju nowoczesnej elektromobilności w Polsce.

Orlen otwiera nowy rozdział elektromobilności w Polsce. Przy autostradzie A1, na MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód i Zachód (woj. łódzkie), powstała pierwsza w kraju publiczna infrastruktura ładowania samochodów ciężarowych w technologii MCS, umożliwiająca ładowanie z mocą sięgającą nawet 1,5 MW. Infrastruktura została uruchomiona po obu stronach autostrady, co zwiększa jej dostępność dla przewoźników realizujących przejazdy w obu kierunkach. Inwestycja jest zgodna z kierunkiem rozwoju rynku, pozwala firmom transportowym na lepsze planowanie przyszłych inwestycji w elektryfikację flot i stanowi impuls dla rozwoju nowoczesnej elektromobilności w Polsce.

– Uruchomienie pierwszej w Polsce publicznej infrastruktury ładowania MCS przy autostradzie A1 to ważny krok w rozwoju elektromobilności w transporcie ciężkim. To pilotażowe rozwiązanie wpisuje się w nadchodzące standardy ładowania i pozwoli skrócić czas postoju pojazdów ciężarowych. Dodatkowo dzięki infrastrukturze dużej mocy oraz rozszerzeniu rodzajów złączy firmy transportowe będą mogły lepiej planować przyszłe inwestycje i dopasowywać elektryfikację flot do tras dalekobieżnych, harmonogramów dostaw oraz obowiązkowych przerw kierowców. To rozwiązanie pomaga przygotować rynek na kolejny etap rozwoju zrównoważonej logistyki w Polsce – mówi Krzysztof Kaczyński, dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności w Orlenie.

Dla przewoźników oznacza to dostęp do infrastruktury projektowanej na potrzeby tras dalekobieżnych, na których czas postoju i przewidywalność ładowania mają kluczowe znaczenie. Megawatt Charging System (MCS) to technologia ładowania dużej mocy zaprojektowana z myślą o pojazdach ciężarowych, które wymagają znacznie większej ilości energii niż auta osobowe. Rozwój MCS wpisuje się w nadchodzące standardy ładowania transportu ciężkiego w Europie i przygotowuje infrastrukturę na potrzeby elektryfikacji logistyki dalekobieżnej. Producenci rozwijają już pojazdy ciężarowe przystosowane do ładowania w standardzie MCS, a pierwsze takie rozwiązania są wdrażane na rynku europejskim.

Pierwsze publiczne stanowiska MCS ORLEN Charge zostały uruchomione na MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód i MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód przy autostradzie A1, jednej z najważniejszych tras tranzytowych w Polsce. Lokalizacja inwestycji została wybrana z myślą o rozwoju infrastruktury ładowania przy kluczowych korytarzach transportowych, na których w pierwszej kolejności pojawi się zapotrzebowanie na obsługę elektrycznych pojazdów ciężarowych. W każdej z dwóch lokalizacji, po obu stronach autostrady A1, kierowcy mają do dyspozycji cztery punkty ładowania dla samochodów osobowych o mocy do 400 kW każdy oraz dwa wyznaczone stanowiska przygotowane z myślą o transporcie ciężkim: jedno stanowisko MCS (do 1,5 MW) z możliwością wyboru złącza CCS (o mocy do 600 kW) oraz drugie, oddzielne stanowisko CCS dla samochodów ciężarowych.

Dzięki temu infrastruktura może obsługiwać zarówno obecnie dostępne elektryczne pojazdy ciężarowe korzystające ze standardu CCS, jak i modele przygotowane do ładowania w standardzie MCS. To łącznie osiem punktów ładowania dla samochodów osobowych oraz cztery wyznaczone stanowiska dla pojazdów ciężarowych. Ładowarki wyposażono także w inteligentny system zarządzania mocą, który monitoruje i dostosowuje ilość energii przekazywanej do poszczególnych pojazdów, zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnej mocy także przy jednoczesnym ładowaniu kilku samochodów.

Inwestycja wspiera realizację unijnego rozporządzenia AFIR. Przepisy te zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia publicznie dostępnej infrastruktury ładowania dużej mocy dla pojazdów ciężarowych wzdłuż najważniejszych korytarzy sieci TEN-T. Pozwala to stworzyć niezbędne warunki tak, żeby elektryczne ciężarówki mogły realnie obsługiwać trasy dalekobieżne i uczestniczyć w codziennej pracy sektora logistycznego.

Od codziennych podróży po logistykę przyszłości

ORLEN Charge obejmuje dziś blisko 1,4 tys. punktów ładowania w całej Polsce. Sieć działa w miastach oraz przy głównych trasach, w tym przy Miejscach Obsługi Podróżnych.

Ważnym kierunkiem rozwoju ORLEN Charge jest budowa hubów ładowania – lokalizacji z większą liczbą stanowisk, wyższą mocą i przepustowością. Takie rozwiązanie skraca czas oczekiwania, ułatwia planowanie podróży i lepiej sprawdza się przy trasach oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Huby ORLEN Charge działają już m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Gorzowie Wielkopolskim, Starym Mieście i Szczecinie, a także przy trasach szybkiego ruchu – na MOP Olsztynek Południe, Gruczno Zachód oraz Barnisław Północ i Południe.

Równolegle rozwijane są stacje szybkiego ładowania typu standalone, które pojawiają się w kolejnych miastach i uzupełniają sieć hubów. Zgodnie z planami do końca 2027 roku sieć ORLEN Charge ma powiększyć się o kilkadziesiąt nowych hubów oraz ponad sto dodatkowych stacji typu standalone.