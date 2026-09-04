Energetyka

Orlen buduje energetyczny sojusz na Bałtyku

Orlen oraz 13 firm i organizacji energetycznych z Europy Północnej i Środkowej podpisało porozumienie o współpracy w ramach Baltic Energy Initiative. Celem inicjatywy jest wspólne przygotowanie przedsięwzięć wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność regionu – od morskiej energetyki wiatrowej, LNG i BioLNG, przez wodór, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS), po energetykę jądrową i małe reaktory modułowe (SMR).

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

4 września 2026, 08:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Celem inicjatywy jest wspólne przygotowanie przedsięwzięć wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność regionu

fot: Orlen

Orlen oraz 13 firm i organizacji energetycznych z Europy Północnej i Środkowej podpisało porozumienie o współpracy w ramach Baltic Energy Initiative. Celem inicjatywy jest wspólne przygotowanie przedsięwzięć wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność regionu – od morskiej energetyki wiatrowej, LNG i BioLNG, przez wodór, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS), po energetykę jądrową i małe reaktory modułowe (SMR).

– Skala wyzwań stojących dziś przed energetyką wymaga współpracy wykraczającej poza granice pojedynczych państw i firm. Baltic Energy Initiative daje nam możliwość nie tylko uczestniczenia w kluczowych przedsięwzięciach transformacji energetycznej, ale także współtworzenia ich kierunków. Łączymy kompetencje, infrastrukturę i potencjał inwestycyjny europejskich firm, aby wspólnie wzmacniać bezpieczeństwo, skuteczniej wykorzystywać dostępne finansowanie i budować przewagę konkurencyjną regionu Morza Bałtyckiego – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Porozumienie skupia 14 sygnatariuszy z Polski, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Norwegii. Oprócz Orlenu do inicjatywy przystąpiły: Eesti Energia, Enefit, Fortum, KN Energies, DNV Energy Systems, Topsoe, Siemens Energy, Adven, Steady Energy, P2X Solutions, Latvenergo, Gasgrid Finland oraz Orsted.

Porozumienie tworzy przestrzeń do łączenia kompetencji przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń i przygotowania przedsięwzięć o znaczeniu międzynarodowym. Wśród priorytetów znalazły się m.in. rozwój morskiej energetyki wiatrowej, integracja rynku LNG i BioLNG, budowa regionalnego rynku wodoru, transport i składowanie CO2 oraz rozwój małych reaktorów modułowych. Ważnym elementem będzie także współpraca przy pozyskaniu finansowania z programów Unii Europejskiej i innych międzynarodowych źródeł.

Dla spółki Orlen oznacza to możliwość budowania partnerstw wokół projektów istotnych dla transformacji Grupy oraz udziału w kształtowaniu korzystnych rozwiązań dla całego rynku. Wspólne działania mogą ułatwić realizację projektów transgranicznych, wymianę know-how oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących regulacji i mechanizmów wsparcia. To szczególnie ważne w obszarach, w których ORLEN rozwija własne kompetencje i aktywa, takich jak offshore wind, LNG, wodór, CCS czy energetyka jądrowa.

Jednym z kluczowych zadań nowo powstałej inicjatywy będzie ochrona infrastruktury energetycznej. Uczestnicy będą wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa, przygotowania na sytuacje kryzysowe oraz reagowania na zagrożenia fizyczne i hybrydowe. Partnerzy będą również wspólnie analizować przedsięwzięcia zwiększające odporność infrastruktury i możliwości ich finansowania.

Baltic Energy Initiative ma również wzmocnić pozycję sektora energetycznego regionu w dialogu z instytucjami europejskimi. Wspólne stanowiska i rekomendacje mają dotyczyć m.in. regulacji, inwestycji oraz mechanizmów wsparcia dla strategicznych przedsięwzięć. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze przedstawianie wspólnych potrzeb, a w efekcie pełniejsze wykorzystanie potencjału energetycznego obszaru Morza Bałtyckiego.
 

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