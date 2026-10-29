Organizacja transportu towarów, szczególnie na rynkach międzynarodowych, wiąże się z koniecznością koordynowania wielu procesów logistycznych, których sprawna realizacja ma bezpośredni wpływ na koszty i terminowość dostaw. Współpraca z zewnętrznym operatorem logistycznym może odciążyć przedsiębiorstwo w tym zakresie, zapewniając dostęp do rozwiązań dopasowanych do specyfiki przewożonych ładunków.

Organizacja transportu towarów, szczególnie na rynkach międzynarodowych, wiąże się z koniecznością koordynowania wielu procesów logistycznych, których sprawna realizacja ma bezpośredni wpływ na koszty i terminowość dostaw. Współpraca z zewnętrznym operatorem logistycznym może odciążyć przedsiębiorstwo w tym zakresie, zapewniając dostęp do rozwiązań dopasowanych do specyfiki przewożonych ładunków.

Kiedy warto wziąć pod uwagę możliwość współpracy

z międzynarodowym operatorem logistycznym?

Warto rozważyć pomoc operatora logistycznego, gdy wolumeny są nierówne. W jednym tygodniu firma może potrzebować całej ciężarówki, a w kolejnym wysłać tylko kilka palet.

W transporcie drogowym można wtedy dobierać przewóz całopojazdowy (FTL) lub częściowy (LTL) do wielkości zlecenia.

Według badania IRU w Europie w 2025 r. brakowało około 502 tys. kierowców ciężarówek, czyli 13% potrzebnej kadry. Około dwóch trzecich badanych operatorów deklarowało,

że z powodu braków kadrowych odrzucało nowe zlecenia. Biorąc pod uwagę te dane, pomoc operatora logistycznego może być korzystna, bo odciąży Cię od samodzielnego poszukiwania kierowców lub wystawiania ogłoszeń ze zleceniami transportu.

Operator może też pomóc w organizacji przewozów do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie trzeba uwzględnić dodatkowe formalności. Zet Group ma w swojej ofercie przewozy FTL i LTL w Europie oraz obsługę tras m.in. do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i krajów skandynawskich. Więcej na temat współpracy z firmą transportową przeczytasz na https://www.zetgroup.eu/ .

W jakich sytuacjach operator logistyczny wspomaga optymalizację procesów?

Najłatwiej zauważyć potrzebę zmian, gdy dostawy są organizowane osobno przez różne działy lub dostawców. Jedna firma może odpowiadać za transport, inna za magazyn, a pracownicy klienta za dokumenty i kontakt z odbiorcą. W takim układzie łatwo o opóźnione informacje, niepotrzebne przeładunki albo postój towaru między kolejnymi etapami. Operator może przeanalizować cały przebieg dostawy i sprawdzić, które czynności da się połączyć lub lepiej zaplanować.

Operator może usprawnić logistykę, gdy:

Ładunki nie wypełniają całej ciężarówki – dobierając transport częściowy (LTL) lub łącząc dostawy.

Wysyłki mają różną wielkość – dopasowując transport częściowy lub całopojazdowy (FTL) do konkretnego zlecenia.

Towar przechodzi przez kilka etapów – koordynując transport, przeładunek

i magazynowanie.

Dostawy jadą za granicę – pomagając zaplanować trasę i obsłużyć formalności celne.

Często zmieniają się terminy lub wolumeny – planując przewozy z uwzględnieniem bieżących potrzeb firmy.

Trudno ustalić przyczynę opóźnień lub wysokich kosztów – monitorując realizację dostaw i wskazuje etapy wymagające poprawy.

Z tych powodów warto wziąć pod uwagę możliwość współpracy z doświadczonym operatorem logistycznym – zarówno w zakresie transportu krajowego,

jak i międzynarodowego. Przydatne informacje o takich usługach znajdziesz na https://www.zetgroup.eu/pl/transport/drogowy . To dobra baza wiedzy, która pozwoli

Ci uporządkować wiedzę i łatwiej podjąć decyzję o współpracy z operatorem logistycznym.

Czy wiesz, że...? Według Eurostatu w 2025 r. ponad jedna piąta kilometrów przejechanych przez pojazdy transportu drogowego w UE przypadła na puste przebiegi. W 2025 r. pojazdy bez ładunku przejechały 21,8% wszystkich kilometrów w unijnym transporcie drogowym.

W przewozach krajowych było to 26%, a międzynarodowych 12,9%.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy, które nie mają wsparcia operatora logistycznego?

Bez operatora firma sama koordynuje przewoźników, terminy i dokumenty. Jeśli do zrobienia jest kilka tras, szybka reakcja na problem z dostawą staje się trudniejsza. Problematyczne sytuacje, które trudno rozwiązań bez wsparcia operatora logistycznego to m.in.:

Przed końcem miesiąca może zabraknąć wolnej ciężarówki, przez co gotowy towar nie wyjedzie na czas.

Przy wysyłce kilku palet firma może zapłacić za niewykorzystaną przestrzeń, jeśli nie połączy ładunku z innymi dostawami.

Brak dokumentu lub informacja o opóźnieniu, która dotrze za późno, może zatrzymać przesyłkę i zmusić pracowników do szukania rozwiązania na ostatnią chwilę.

Bez pomocy zewnętrznego operatora w zakresie logistyki i transportu towarów musisz samodzielnie pilnować dokumentacji, terminów oraz przebiegu tras przewozowych. Przy częstych zleceniach przewozowych ryzyko opóźnień i występowania nieplanowanych kosztów drastycznie wzrasta – szczególnie jeśli nie masz systemu, który ułatwi zarządzanie

i optymalizowanie procesów.