Oleksy: Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje

Europa musi się obudzić. Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje, nie ma koordynacji by ten cel – odporność, bezpieczeństwo, suwerenność - wypełniać - mówił Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach.

Europa musi się obudzić. Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje, nie ma koordynacji by ten cel – odporność, bezpieczeństwo, suwerenność - wypełniać - mówił Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach.

Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypomniał podczas targów górniczych, że spiritus movens wpisania węgla koksowego na unijną listę surowców strategicznych był prof. Jerzy Buzek.

- Czynimy starania, by węgiel na niej pozostał. Niestety nie widzimy wsparcia dla tych surowców, co powoduje, że podmioty takie jak JSW pozostają same z tym problemem. Są oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, suwerenności surowcowej, ale nie idą za tym mechanizmy ochronne. Europa musi się obudzić. Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje, nie ma koordynacji by ten cel – odporność, bezpieczeństwo, suwerenność - wypełniać. Inaczej zostaniemy przesunięci na margines świata gospodarczego - mówił.

Prezes JSW Bogusław Oleksy stwierdził we wtorek, że spółka nie widzi wsparcia dla węgla koksowego, jako kopaliny uznawanej przez Unię Europejską za surowiec krytyczny ze względu na jego rolę w wytwarzaniu stali.

Górnictwo w nowym porządku

Prezes JSW wziął we wtorek udział w panelu otwierającym Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach, pod hasłem: Górnictwo w nowym porządku.

Sprecyzował, że brakuje koordynacji różnych dziedzin działalności Unii , aby wypełniać cel ogólny w postaci odporności, bezpieczeństwa i suwerenności. Zdaniem szefa JSW Europejczycy muszą do tego dążyć.

becne ceny węgla koksowego pokazują, że Amerykanie wypchnęli dużą część dostaw węgla koksowego z Azji przez konkurencję cenową, a jednocześnie JSW, przy kumulacji podziemnych zagrożeń, jest w sytuacji tego, który musi ponosić wszelkie konsekwencje regulacyjne - mówił.

Oleksy przypomniał, że procesy inwestycyjne w górnictwie są wieloletnie, a podejmowanie decyzji obarczone jest dużym ryzykiem. Trudno, przy obecnej sytuacji na rynkach, realizować przedsięwzięcia rozwojowe, które miałyby stabilizować dostawy węgla koksowego dla podmiotów europejskich.