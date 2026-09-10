Polecane
Górnictwo

Oleksy: Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje

Europa musi się obudzić. Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje, nie ma koordynacji by ten cel – odporność, bezpieczeństwo, suwerenność - wypełniać  - mówił Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

10 września 2026, 11:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW/Dawid Lach

Bogusław Oleksy, prezes zarządu JSW

fot: JSW/Dawid Lach

Europa musi się obudzić. Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje, nie ma koordynacji by ten cel – odporność, bezpieczeństwo, suwerenność - wypełniać  - mówił Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach.

Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypomniał podczas targów górniczych, że spiritus movens wpisania węgla koksowego na unijną listę surowców strategicznych był prof. Jerzy Buzek.

- Czynimy starania, by węgiel na niej pozostał. Niestety nie widzimy wsparcia dla tych surowców, co powoduje, że podmioty takie jak JSW pozostają same z tym problemem. Są oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, suwerenności surowcowej, ale nie idą za tym mechanizmy ochronne. Europa musi się obudzić. Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje, nie ma koordynacji by ten cel – odporność, bezpieczeństwo, suwerenność - wypełniać. Inaczej zostaniemy przesunięci na margines świata gospodarczego - mówił.

Prezes JSW Bogusław Oleksy stwierdził we wtorek, że spółka nie widzi wsparcia dla węgla koksowego, jako kopaliny uznawanej przez Unię Europejską za surowiec krytyczny ze względu na jego rolę w wytwarzaniu stali.

Górnictwo w nowym porządku

Prezes JSW wziął we wtorek udział w panelu otwierającym Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach, pod hasłem: Górnictwo w nowym porządku. 

Sprecyzował, że brakuje koordynacji różnych dziedzin działalności Unii , aby wypełniać cel ogólny w postaci odporności, bezpieczeństwa i suwerenności. Zdaniem szefa JSW Europejczycy muszą do tego dążyć.

becne ceny węgla koksowego pokazują, że Amerykanie wypchnęli dużą część dostaw węgla koksowego z Azji przez konkurencję cenową, a jednocześnie JSW, przy kumulacji podziemnych zagrożeń, jest w sytuacji tego, który musi ponosić wszelkie konsekwencje regulacyjne - mówił.

Oleksy przypomniał, że procesy inwestycyjne w górnictwie są wieloletnie, a podejmowanie decyzji obarczone jest dużym ryzykiem. Trudno, przy obecnej sytuacji na rynkach, realizować przedsięwzięcia rozwojowe, które miałyby stabilizować dostawy węgla koksowego dla podmiotów europejskich.

- Nie ma twardej polityki gospodarczej Unii, która obejmuje obszary surowcowe, środowiskowe, energetyczne. To musi być zintegrowane, to nie może być, jak w tej chwili, działając w takich silosach regulacyjnych - podkreślił Oleksy.

Powiązane tematy:

oleksy jsw górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Węgiel kamienny

Kolejny rekord popytu na węgiel w 2026 roku. Ceny w górę przez kryzys gazowy

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podniosła prognozy dla światowego rynku węgla na 2026 r. W najnowszym raporcie Coal Mid-Year Update 2026 agencja oczekuje, że globalny popyt wzrośnie o 1,2 proc. do rekordowych 8,94 mld ton.
Surowce

Rozmowa netTG.pl - odcinek 56 - prof. Artur Dyczko | PIG-PIB. Czy miedź jest kluczowa dla rozwoju Polski?

Czy można dziś sobie wyobrazić rozwój świata bez miedzi? Czy w Zagłębiu Miedziowym można wykorzystać górnicze doświadczenie z Górnego Śląska? M. in. o tym rozmawiamy z prof. Arturem Dyczko, dyrektorem oddziału górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Surowce

W Górniczej o przyszłości branży wydobywczej, nowych kopalniach i pomysłach na transformację

Czy węgiel ma przyszłość? Jaka jest kondycja branży surowcowej? Czy w Polsce powstaną nowe kopalnie? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 11 września. 

Polecane
Surowce

Eliza Zeidler: Przemysł to nie tylko produkcja i wyniki, to ludzie, miejsca pracy, rozwój

- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to nie tylko element strategii biznesowej, to element bezpieczeństwa. Inwestycje w sektorze górniczym są impulsem rozwojowym dla wielu branż - mówiła wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler podczas otwarcia Future Mining Forum & Expo w Katowicach.