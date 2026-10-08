Kraj i Świat

Ogromna przemiana Wielkiego Pieca w Rudzie Śląskiej. Finał coraz bliżej

Rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej ukończona już w 75 proc. O postępach w inwestycji poinformowano w jej profilu w mediach społecznościowych.

Robert Passia

Robert Passia

8 października 2026, 13:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Ruda Śląska

Wielki Piec Huty Pokój.

fot: UM Ruda Śląska

Rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej ukończona już w 75 proc. O postępach w inwestycji poinformowano w jej profilu w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że po zakończeniu prac w obiekcie powstanie Centrum Transformacji, które będzie pełnić funkcję edukacyjną, rekreacyjną i turystyczną. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2027 roku.

Mieszkańcy i turyści zyskają unikalną przestrzeń do spotkań, kultury, edukacji i refleksji na temat upływającego czasu w odniesieniu do postępu technicznego i technologicznego minionych dekad – czytamy na profilu Wielkiego Pieca. 

Zabezpieczenia antykorozyjne oraz nowe podestu i siatki zostały już zatwierdzone przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamontowano też windy, schody ruchome, systemy wentylacji i klimatyzacji. Trwają też prace wykończeniowe w sanitariatach. Dawna rampa kolejowa po przemianie będzie zawierać strefę gastronomiczną i salę konferencyjną z mobilną ścianką, która pozwoli połączyć je w jedno duże audytorium.

Zmieni się też okolica

Obecnie prace koncentrują się na zagospodarowaniu terenu zewnętrznego, które również ma służyć mieszkańcom.

Wokół obiektu powstają nowe alejki, tereny zielone i parking, a w rejonie ul. Niedurnego wyznaczone zostało bezpieczne przejście dla pieszych, które będzie czynne po zakończeniu prac na terenie nieruchomości – poinformowano w mediach społecznościowych.

Całkowita wartość projektu to ponad 98 mln złotych. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 66 mln, a wkład z budżetu państwa przekroczył 9 mln.

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