Ekoprofity

„Ogród wiedzy” w Brzeźcach. Ekopracownia ze wsparciem WFOŚiGW w Katowicach

W Szkole Podstawowej w Brzeźcach (gmina Pszczyna) otwarto „Ogród wiedzy” – ekopracownię, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

23 czerwca 2026, 11:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

W Szkole Podstawowej w Brzeźcach otwarto ekopracownię „Ogród wiedzy”

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Brzezce ekopracownia 11 Brzezce ekopracownia 7 Brzezce ekopracownia 1

+8 Zobacz galerię

Brzezce ekopracownia 6 Brzezce ekopracownia 8

Galeria
(11 zdjęć)

W Szkole Podstawowej w Brzeźcach (gmina Pszczyna) otwarto „Ogród wiedzy” – ekopracownię, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Ogród wiedzy”, który powstał w Szkole Podstawowej w Brzeźcach, to miejsce zaprojektowane przez szkolną społeczność z myślą o edukacji ekologicznej, rozwijaniu ciekawości świata oraz nauce przez bezpośredni kontakt z naturą.

Nowa przestrzeń edukacyjna w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”

Szkoła pozyskała dofinansowanie na realizację tego projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”.

- W małych miejscowościach najlepiej widać wielkie efekty konkursu, który zmienia jakość edukacji w całym województwie śląskim – podczas otwarcia ekopracowni podkreślił prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel.

Ponad 7,7 mln zł wsparcia na ekopracownie w woj. śląskim

W ramach III edycji konkursu „Ekopracownia pod chmurką”, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstanie aż 113 nowych ekopracowni.

Na realizację projektów WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył ponad 7,7 mln zł. Celem konkursu było utworzenie na terenie placówek oświatowych przestrzeni do prowadzenia zajęć z:

  • biologii
  • geografii
  • geologii
  • przyrody
  • i innych przedmiotów związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczą.

W dwóch poprzednich edycjach konkursu WFOŚiGW w Katowicach kwotą ponad 9,9 mln zł wsparł utworzenie 147 ekopracowni.
 

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Powiązane tematy:

wfośigw w katowicach ekopracownia mateusz pindel

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Ekoprofity

Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach: Spółdzielnie energetyczne budują bezpieczeństwo lokalnych społeczności

Przedstawicieli samorządów, świata nauki, instytucji publicznych oraz biznesu spotkali się na I Forum Spółdzielni Energetycznych i Liderów Transformacji w województwie śląskim. - Spółdzielnie energetyczne budują bezpieczeństwo lokalnych społeczności – podkreślił Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z myślą o środowisku

Rusza program „Mikroretencja”. Nawet 8 tys. zł na zbieranie deszczówki

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z programu, którego celem jest wspieranie inwestycji pozwalających na zbieranie i ponowne wykorzystanie wód opadowych – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 22 czerwca 2026 r. rozpocznie się nabór wniosków do programu „Mikroretencja”.

Z myślą o środowisku

Gliwice zatrzymają deszczówkę. Rusza wielki program za blisko 185 mln zł

Mniej podtopień, więcej zieleni, chłodniejsze miasto w czasie upałów i skuteczniejsza ochrona Kłodnicy przed zanieczyszczeniami – takie mają być efekty programu zagospodarowania wód opadowych w Gliwicach. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie projektu FEnIKS – etap II. Finał wszystkich prac zaplanowano na 30 czerwca 2029 roku.

Z myślą o środowisku

Strażacy z Dębowca z nowym wozem

Maj upłynął nie tylko pod znakiem życzeń dla strażaków, ale i przekazywania im niezbędnego sprzętu. Tak było m.in. w OSP w Dębowcu, gdzie zakup nowego samochodu był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.