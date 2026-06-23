W Szkole Podstawowej w Brzeźcach (gmina Pszczyna) otwarto „Ogród wiedzy” – ekopracownię, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W Szkole Podstawowej w Brzeźcach (gmina Pszczyna) otwarto „Ogród wiedzy” – ekopracownię, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Ogród wiedzy”, który powstał w Szkole Podstawowej w Brzeźcach, to miejsce zaprojektowane przez szkolną społeczność z myślą o edukacji ekologicznej, rozwijaniu ciekawości świata oraz nauce przez bezpośredni kontakt z naturą.

Nowa przestrzeń edukacyjna w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”

Szkoła pozyskała dofinansowanie na realizację tego projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”.

- W małych miejscowościach najlepiej widać wielkie efekty konkursu, który zmienia jakość edukacji w całym województwie śląskim – podczas otwarcia ekopracowni podkreślił prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel.

Ponad 7,7 mln zł wsparcia na ekopracownie w woj. śląskim

W ramach III edycji konkursu „Ekopracownia pod chmurką”, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstanie aż 113 nowych ekopracowni.

Na realizację projektów WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył ponad 7,7 mln zł. Celem konkursu było utworzenie na terenie placówek oświatowych przestrzeni do prowadzenia zajęć z:

biologii

geografii

geologii

przyrody

i innych przedmiotów związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczą.

W dwóch poprzednich edycjach konkursu WFOŚiGW w Katowicach kwotą ponad 9,9 mln zł wsparł utworzenie 147 ekopracowni.

