„Ogród wiedzy” w Brzeźcach. Ekopracownia ze wsparciem WFOŚiGW w Katowicach
W Szkole Podstawowej w Brzeźcach (gmina Pszczyna) otwarto „Ogród wiedzy” – ekopracownię, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
fot: WFOŚiGW w Katowicach
W Szkole Podstawowej w Brzeźcach otwarto ekopracownię „Ogród wiedzy”
fot: WFOŚiGW w Katowicach
W Szkole Podstawowej w Brzeźcach (gmina Pszczyna) otwarto „Ogród wiedzy” – ekopracownię, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
„Ogród wiedzy”, który powstał w Szkole Podstawowej w Brzeźcach, to miejsce zaprojektowane przez szkolną społeczność z myślą o edukacji ekologicznej, rozwijaniu ciekawości świata oraz nauce przez bezpośredni kontakt z naturą.
Nowa przestrzeń edukacyjna w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”
Szkoła pozyskała dofinansowanie na realizację tego projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”.
- W małych miejscowościach najlepiej widać wielkie efekty konkursu, który zmienia jakość edukacji w całym województwie śląskim – podczas otwarcia ekopracowni podkreślił prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel.
Ponad 7,7 mln zł wsparcia na ekopracownie w woj. śląskim
W ramach III edycji konkursu „Ekopracownia pod chmurką”, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstanie aż 113 nowych ekopracowni.
Na realizację projektów WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył ponad 7,7 mln zł. Celem konkursu było utworzenie na terenie placówek oświatowych przestrzeni do prowadzenia zajęć z:
- biologii
- geografii
- geologii
- przyrody
- i innych przedmiotów związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczą.
W dwóch poprzednich edycjach konkursu WFOŚiGW w Katowicach kwotą ponad 9,9 mln zł wsparł utworzenie 147 ekopracowni.
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